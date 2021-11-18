Коты и Омар Хайям: в Самаре появился новый уникальный арт-объект

Одна из сторон арт-объекта украшена цитатой известного писателя Фото: Максим ВЕБЕР

17 ноября состоялась презентация «энергетического граффити». Художник Алексей Зальчев превратил тепловую камеру №7 в настоящее произведение искусства по инициативе АО «ЭнергосбыТ Плюс». Журналист «КП-Самара» побывал на месте событий.

Руководство компании модернизирует тепловые камеры в носители социально-важной и культурной информации. Несколько подобных акций уже проведено в Новокуйбышевске, где на камерах была размещена информация об энергоэффективности и технике безопасности.

Цитата Омара Хайяма на одной из сторон Фото: Максим ВЕБЕР

Новый арт-объект находится на улице Дачной Ленинского района, недалеко от дома под номером 30. Компанией было принято решение адаптировать работы известного художника-карикатуриста из Санкт-Петербурга Андрея Попова. Ранее в городе уже показывали его картины в рамках выставки «Теплые чувства». Первый раз работы художника представили самарцам еще в 2019 году.

— У нас был выбор из множества работ Андрея Петрова, но мы остановились на этих четырех по одной простой причине: они передают тепло, тогда как наша компания его дает жителям города, — сообщил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов. — Мы следим за отзывами и публикациями в социальных сетях и наблюдаем исключительно положительную реакцию на арт-проект.

Не со всех сторон есть подписи, где-то просто полноразмерное полотно Фото: Максим ВЕБЕР

Реализовал проект местный художник-оформитель Алексей Зальчев. Работа заняла около трех с половиной недель. Предварительно Алексей отшкурил, загрунтовал и покрыл силиконовой краской стены для более лучшей цветопередачи. Инструментами художника выступили баллончики с краской, что достаточно необычно, ведь оригинальные картины были нарисованы карандашом.

От оригинальных работ версию на тепловых камерах также отличают отрывок из стиха Омара Хайяма, цитата Рэя Брэдбери и забавный афоризм без авторства. Еще из нового можно отметить подпись художника-оформителя с двух сторон.

— Очень приятно видеть позитивную реакцию, — говорит автор рисунка. — Жители соседних домов во время моей работы часто подходили, благодарили и задавали вопросы. Часто жители других районов Самары и даже иногородние останавливаются, интересуются, фотографируются на фоне.

Подобные арт-объекты достаточно износостойкие, внешний вид «энергетического граффити» будет радовать жителей Ленинского района не менее 10 лет.