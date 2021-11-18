Свежие новости о «Крыльях Советов» на 18 ноября 2021: прощание с Денисом Ковбой

За «Крылья» Ковба играл с 2000 по 2009 и в с 2010 по 2011 годы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новость, которая потрясла, наверно, всех болельщиков «Крыльев Советов» (и не только «Крыльев Советов») – смерть Дениса Ковбы. Бывший футболист самарской команды, который выступал за «Крылья» в лучшие годы (финал Кубка России, бронза чемпионата страны, Кубок УЕФА). Ковбе было всего 42 года. Неделю он провел в реанимации с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии.

Большинство новостей про «Крылья» - прощание с Денисом Ковбой.

Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 18 ноября 2021.

Душа компании

«Открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался». Это слова бывшего игрока и тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова, который поиграл с Денисом Ковбой. Их приводит ТАСС.

- Денис стал для меня большим другом за 2 года в «Крыльях», - это уже «Спорт-Экспресс» передает слова экс-полузащитника «КС» Иржи Ярошика. - Я ему посоветовал попробовать себя в «Спарте». И пражской команде я сказал, что нужно его рассмотреть. Денис мне советовал переходить в Испанию, когда мы были на сборах в «Спарте». Он мне говорил, чтобы я ничего не боялся и шел туда. Человек всегда мне помогал по футболу. Денис был очень веселый, очень дружный. Тяжело, конечно, говорить, что его нет. Это большая потеря для всех футбольных и нефутбольных людей. Он был очень классным футболистом. Я думал, что его спортивный организм поборется с этой болезнью... Очень тяжело.

Прощаются с Денисом Ковбой не только его бывшие партнеры. Известный комментатор и блогер Василий Уткин написал в своем Твиттере следующее:

- Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 - ужасно. Прививайтесь…

«Крылья» помогут семье Дениса Ковбы с похоронами

Об этом сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко. Для него смерть Дениса Ковбы – серьезный удар.

- Мы выросли с Денисом в одном городе, я знаком с его отцом. Вместе заиграли за национальную сборную, особняком стоит победа над Словенией, где два уроженца Витебска играли за национальную сборную. Перед тем, как перейти в «Крылья Советов», я звонил Денису и советовался, он уже был здесь легендой. Для меня это большая утрата - друг, товарищ и партнер, - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

По словам спортивного директора «КС», похороны, скорее всего, пройдут в Самаре.

Сергеев сбрил бороду

В эту субботу, 20 ноября, «Крылья» примут на «Солидарность Самара Арене» «Урал». Матч начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе.

В расположение самарцев вернулся Иван Сергеев, которого вызывали в национальную сборную России. Сразу после возвращения форвард сбрил бороду.

В прошлом сезоне Сергеев пообещал сделать это, когда получит вызов в национальную команду, однако потом уточнил, что сбреет бороду, когда вернется из сборной в Самару.

Обещал – сделал.