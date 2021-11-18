Новые пункты вакцинации от коронавируса в Самаре: где сделать прививку без визита в больницу

В Самаре можно сделать прививку, не посещая больницы и поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса. В регионе по-прежнему сохраняется сложная ситуация, когда ежедневно находят порядка 1,7 тысячи новых заразившихся. По этому показателю Самарская область обогнала Московскую и занимает третье место в общем списке – больше заболевших только в Москве и Санкт-Петербурге.

Сделать прививку можно в больницах и поликлиниках, а также в специальных пунктах вакцинации. Мы узнали, какие в областной столице появились новые пункты, а какие больше не работают.

Новые пункты

В Самаре открылся новый пункт вакцинации от коронавируса, который работает ежедневно. Он располагается в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу ул. Полевая, 80. Сделать прививку там можно каждый день с 9:00 до 20:00.

Решение открыть прививочный пункт в колледже было принято в ситуации, когда студенты учатся дистанционно, а помещения при этом пустуют.

На протяжении двух дней работал прививочный пункт в Самарской областной универсальной научной библиотеке на проспекте Ленина, 14А. За два дня тогда прививки сделали 1,7 тысячи человек. Сейчас принято решение снова организовать там пункт вакцинации, который будет работать 23 ноября с 8:00 до 20:00.

Вакцинация в торговых центрах

Продолжают работать пункты вакцинации в ряде торговых центрах города. Кабинеты действуют в «Авроре» и «Гудке», а также в «Космопорте».

Прививки делают желающим в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии удостоверяющих личность документов.

Что же касается мобильных пунктов около торговых центров, то они больше не работают, поскольку уже холодно, а около них скапливались серьезные очереди.

Также прививку можно сделать в больницах и поликлиниках, найти ближайший пункт вакцинации можно на специальной карте здесь.

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