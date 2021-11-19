Пьяный житель Самары пришел в магазин с гранатой. Вот что из этого вышло

Предмет обследовали взрывотехники ОМОН

На днях неспокойно было в одном из продуктовых магазинов на Стромиловском шоссе. Неизвестный местный житель напугал всех, кто находился в торговой точке — и продавцов, и покупателей. Он пришел в торговую точку с гранатой. К счастью, сотрудники Росгвардии смогли разрешить ситуацию.

На пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны сообщение о срабатывании КТС «Сигнал тревога» поступило в дневное время. Силовики немедленно отправили по указанному адресу экипаж росгвардейцев.

Стражи порядка прибыли на место событий и увидели, кто стал причиной нажатия тревожной кнопки. Человек, действительно, вел себя странно и опасно.

— Продавец объяснила патрульным, что несколько минут назад к ним зашел неизвестный, он был пьян и демонстрировал вызывающее поведение. Незнакомец достал из кармана предмет, похожий на гранату, и кинул его на пол, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Представители вневедомственной охраны быстро эвакуировали всех людей на безопасное расстояние. Дебошира задержали. Кроме того, была вызвана подмога — группа разминирования ОМОН. Им предстояло установить — опасна ли вещь, которую нарушитель спокойствия бросил на пол.

Взрывотехники обследовали подозрительную находку и сделали заключение, что это всего лишь сувенир, хоть и очень похожий на оригинал. Все окружающие вздохнули с облегчением. Беда миновала.

Подозреваемого бойцы Росгвардии передали полицейским. Теперь сотрудники МВД проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.