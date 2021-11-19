Руководитель городских проектов Самары рассказал, в чем проблема местных дорог и как их решить

Руководитель городских проектов Самары Вадим Алексеев рассказал, как избавиться от пробок в городе. ФОТО: Соцсети

Одна из ключевых тем последнего времени – обсуждение общественного транспорта, автомобильных потоков, нескончаемые пробки и нехватка водителей и кондукторов. Отделение городских проектов в Самаре предложило решить часть проблем необычной идеей – сужением Московского шоссе. Действительно ли сужение проезжей части поможет решить проблемы пробок и каким образом? Как вообще наладить работу транспорта и автомобильных потоков, чтобы если и не побороть пробки, то хотя бы сделать их минимальными? Об этом журналисты «КП-Самара» спросили у главы отделения городских проектов в Самаре, муниципального депутата Октябрьского района Вадима Алексеева.

Начнем с базового - что такое городские проекты?

- Варламов и Кац - два публичных и известных в России человека. Они организовали фонд городских проектов, и сначала он существовал только в Москве, а с 2020 года они начали открывать отделения во всех остальных городах России. В том числе в прошлом году открылось отделение и в Самаре. Мы занимаемся различными уличными исследованиями – исследуем, как город живет, и продвигаем современные урбанистические тренды, которые уже есть в остальных странах. Проблема в том, что многие люди не в курсе, как обстоят дела с урбанистикой в других городах и странах. И мы рассказываем, что там происходит, как там это происходит. Например, почему в современном мире никто не считает пропускную способность – это уже не имеет смысла. Потому что пропускную способность невозможно обеспечить для всех автомобилей. Люди считают провозную способность – она гораздо важнее. Притом, провозная способность улицы – не важно, пешеходный ли это трафик или велотрафик – подсчитывается общая. В 60-е годы считали пропускную способность и считали – еще одна полоса и всё поедет. Потом поняли, что «ещё одна полоса» не работает и пробок становится больше. Решили – давайте увеличивать провозную способность. Появились выделенные линии, магистральный транспорт и прочее. Почему мы считаем, что передвижение человека на общественном транспорте важнее, чем я иду в магазин? Город – это движение, это люди. И города появились намного раньше, чем появились автомобили. И люди как-то жили и ходили без автомобилей. Современный урбанизм крутится вокруг человека и его передвижения в городе.

Когда формировался Куйбышев – появлялись городки, которые принадлежали каким-то заводам. И людям не требовалось перемещаться куда-то далеко. Сейчас ситуация изменилась и транспортные потоки необходимы. Какие в Самаре самые проблемные потоки, которые нужно разрешить?

- Самый главный проблемный поток – Московское шоссе. Там нет выделенных линий для общественного транспорта, и он вместе со всеми стоит в пробке. Первое что нужно сделать – и Минтранс вроде обещал это сделать к 2024 году – это выделенные полосы по Московскому шоссе. Там есть два варианта – или в правом ряде, или BRT по центру, как сделали в Белгороде. BRT – это такое наземное метро на автобусах или троллейбусах. Впервые этот метод был использован в Боготе – там были огромные проблемы с общественным транспортом, не было денег построить метро. И они построили BRT. Предполагалось, что BRT будет провозить 6 000 пассажиров в час, но в итоге провозимость была 36 000 пассажиров в час. Главное пускать нужных объемов автобусы, соблюдать нужное тактовое расписание – в итоге и по Московскому шоссе можно возить огромный поток пассажиров без строительства метро.

Упомянув общественный транспорт с точки зрения соблюдения режима работы, какие еще можно назвать самые главные проблемы общественного транспорта в Самаре?

- Первая боль – нет стопроцентного обособления трамваев в городе. Трамвай – это рельсовый магистральный транспорт, который не должен стоять в пробках. У нас это не так, в нашем городе обособление составляет порядка 60%. И на полное обособление всего трамвая Самаре требуется 449 миллионов рублей – бордюрный камень, перроны и прочее. И это надо делать уже буквально завтра, это качественно поднимет трамвай как вид транспорта – не будет ДТП на рельсах, трамваи не будут стоять в пробках. Начать можно вообще с разметки – водители будут нарушать, получать штрафы и люди запомнят, что на рельсы не надо заезжать. А дальше разметку нужно отливать в гранит. Ну и та же самая выделенка по Московскому шоссе. Это и есть две основные боли.

Еще одна проблема, на мой взгляд – нехватка кондукторов и водителей. Из-за этого отсутствует четкое расписание автобусов и невозможно угадать, придет автобус или нет в нужное время.

- Мы недоумеваем, зачем нам вообще кондукторы. Расходы на кондукторов и на «зайцев» примерно одинаковые. Решение простое – устанавливать валидаторы. К тому же у нас в некотором транспорте есть как кондукторы, так и валидаторы – зачем дублировать друг друга я тем более не понимаю. И кондукторов не обязательно увольнять, их можно перепрофилировать в контролёров. А так получается – людей не хватает, но трамваи с кондукторами и валидаторами продолжают ездить. В Москве везде стоят валидаторы – и это работает. А тем, кто проверяет масочный режим, можно дать еще вторую функцию – проверять билеты. Тогда они могут штрафовать тех, кто не купил билет.

Одна из самых спорных тем в Самаре – метро. Насколько я знаю, вы выступаете против метро, верно?

- Мы не выступаем против метро. Нет плохого или хорошего общественного транспорта - есть общественный транспорт, который решает определённые задачи. Если нет пассажирского потока, то зачем строить метро? Самарское метро суммарно перевозит пассажиров столько же, сколько 34 и 41 автобус. В мире нет города, который закрыл бы окончательно метро, и мы не призываем закрыть метро. Мы призываем перестать закапывать в него деньги. Что действительно нужно – построить разворотный тупик за «Алабинской» и забыть про метро лет на 10-15. Если мы когда-нибудь разбогатеем и у нас будет бюджет как у Москвы – возможно, тогда стоит строить станцию «Самарскую». Но сейчас за те 10 миллиардов, которые мы потратим на метро – к тому же, это кредит, его надо все равно отдавать – за эти деньги можно было бы обособить весь трамвай, отремонтировать основной трамвайный коридор на улице Ново-Садовой, поставить автоматические стрелки, перроны и так далее. Плюс можно было бы сделать третий главный путь до платформы Ягодное – Кошелев страдает, ему надо выезжать, нужна платформа.

Несколько лет подряд практика сужения дорог существует в Москве. И на тех, кто это делает, льются потоки ненависти. В Москве снегоуборочной техники больше и они могут своевременно расчищать дороги и тротуары, а у нас вечный дефицит с этим. И я с ужасом представляю, что будет, если у нас расширить тротуары – дороги встанут и больше людей по тротуарам ходить не будет. Это так?

- Во-первых, есть 443 ФЗ, который говорит, что безопасность важнее провозной способности. И если дорога становится безопаснее и от этого образуются пробки – извините, человеческая жизнь бесценна. Сужение полос – это не страшно. А то, что не убирают снег – проблема коммунальных служб, а не безопасности в городе. Да и зимой всегда становится безопаснее – ничего просто не едет. Но по факту это разные проблемы, не имеющие ничего общего. Широкая дорога провоцирует ехать быстрее. Когда полоса уже, как в Европе – ты едешь очень осторожно. Ты не хочешь ехать 79, да даже 50 тебе ехать страшно, потому что ты боишься не разойтись с автобусом. И за счет того, что скорость падает – падает и аварийность. А за падением аварийности следует рост средней скорости на длительном промежутке, так как у тебя нет аварий, и не стоят все машины. Это неожиданный эффект – в моменте скорость уменьшается, но средняя скорость больше.

У вас есть и идеи по ограничению скорости, какая она должна быть, по-вашему?

- 30. Раньше говорили 50, но теперь 30. Париж задает моду, теперь мы хотим как в Париже. Там 30 везде кроме некоторых магистралей, где 70 и 50. И в Самаре мы хотим 30 везде, а на Московском шоссе, Ново-Садовой, Гагарина и Победе оставим 50. Мир изменился, средняя скорость маленькая – 27 или 28 километров. И от того, что у вас не будет возможности разогнаться до 79 – средняя скорость не сильно упадет. Вы до работы будете добираться приблизительно также, а за счет уменьшения общего числа аварийности на дорогах не будет стихийных пробок из-за того, что кто-то в кого-то врезался и все встало. Среднее время в пути будет уменьшаться, и город станет безопаснее.

Возможно ли убедить водителей, что он должен принять такие правила?

- Ну, наши водители приезжают в Европу, ездят везде 30 и чувствуют себя вполне комфортно. Соблюдать правила там у них почему-то получается. Значит, среда формирует поведение, менталитета никакого нет. Если у вас есть «аэродром» по центру города в виде Московского шоссе – почему там водитель должен ехать 30 или 50? Ему интуитивно хочется ехать быстрее, это программируемое поведение. И городская среда формирует ваше поведение. В смертельном ДТП в городе, скорее всего, виноват город. Программа Vision Zero, про которую мы постоянно говорим – она заставляет людей разбираться, почему водитель ехал 130 и почему это вообще возможно? Не нужно заниматься виктимблеймингом и винить жертву в том, что ее убили. Это всё равно, что винить девушку в том, что её изнасиловали из-за того, что она в короткой юбке была – это глупо. Надо разбираться в глубинных причинах, почему водитель гоняет. Например, стали появляться приподнятые пешеходные переходы. И сразу движение успокоилось – водители стали вежливее, стали пропускать пешеходов.

Есть ли у вас решение – что нужно сделать в каких-то конкретных точках Самары, чтобы повысить комфортность городской среды?

- Мы недавно исследовали пешеходный переход на проспекте Металлургов – там поставили светофор, но пешеход должен ждать 101 секунду, а потом 24 секунды у него есть на переход дороги. Мы вышли на этот переход и считали, сколько людей переходит там. Выяснилось, что 66% переходит на красный. Притом, это и пенсионеры, и мамы с детьми – все просто игнорируют эту 101 секунду. Мы написали обращение в администрацию, чтобы перенастроили светофор. Также мы исследовали проспект Кирова. Там от Молодежной до Ново-Садовой\Демократической большое расстояние, и по ГОСТу должен быть пешеходный переход. Видно, что люди переходят в этом месте. На эту тему мы тоже направили обращение в департамент транспорта. А они нам ответили, что ничего там делать не будут – раз проблема есть, то они поставят забор по центру дороги. Если люди перебегают где-то дорогу – надо понять, почему они это делают. Люди не сумасшедшие, они перебегают дорогу не из-за того, что им так захотелось.

А есть вообще хоть какой-то диалог с властями? Или они всегда отказываются прислушиваться к вам?

- В принципе, они нас слышат и знают, что мы существуем. Мы даже совместно с ними провели 28 августа транспортный фестиваль, где мы привезли лучших транспортников России в Самару. Получается, что они нас слышат, но не всегда спешат внедрять то, что мы предлагаем. Но про приподнятые пешеходные переходы мы им уже давно рассказывали и надеемся, что благодаря нашему постоянному давлению это стало появляться у нас в городе. Качество исполнения – отдельный вопрос, но хорошо, что они стали использовать новые элементы. До этого у нас заключалась безопасность в том, чтоб поставить забор и повесить светофор. А забор – это вообще плохо. Мы надеемся расширить кругозор нашего департамента и властей.

Складывается впечатление, что урбанисты не про личный транспорт. Так ли это?

- Есть такое понятие – ущемлять права автомобилистов. Мы недавно делали исследование, когда была сфотографирована пробка на Московском шоссе и нами было подсчитано, сколько людей сидит в машинных и сколько в общественном транспорте. Общественный транспорт занимает 5% дороги, но там едет большинство людей. Если мы пойдем демократическим путем, то пользователи общественного транспорта получат себе всю дорогу большинством голосов, а автомобилисты получат ничего. У нас есть очень сильный перекос в личный транспорт, мы в каком-то смысле за ущемление автомобилизма. Ни одна страна в мире не смогла построить автомобильный город.

С другой стороны COVID и пандемия нам показали, что личный транспорт безопаснее с точки зрения здоровья и комфортности. И ехать вдвоем в машине с кондиционером лучше, чем в толпе в душном 67 – вполне аргумент за личный транспорт.

- Да, аргумент логичный. Но, во-первых, весь мир отреагировал на пандемию так, что стали развиваться средства индивидуальной мобильности – в частности, велосипеды. Если вы посмотрите на Париж до ковида и после – Париж велосипедная столица. Зимой есть проблема даже в Скандинавских странах. Но это никогда не ноль, поток никогда не падает, особенно если речь идет про близкие расстояния. Даже в -20 ты проедешь 10 минут на велосипеде и не замерзнешь. И если общественный транспорт ходит быстро, по расписанию – он не будет переполняться. А кондиционер поставить в общественном транспорте не просто можно, но и нужно. И, в конце концов, метро не влияет на вспышку ковида.

Про ответственность автомобилистов мы поняли, а есть ли какая-то ответственность у пешеходов? Существует ли в урбанистике правило ответственности со стороны пешеходов?

- В целом, наверное, нет. Города были до машин, и пешеходы пользовались дорогами. Если посмотреть на фотографии начала прошлого века – тротуаров не было, пешеход занимал все пространство, был смешанный трафик. Автомобильное лобби последовательно отвоевывало дороги у пешеходов. Сейчас большая часть пространства отдана дорогам – это как минимум несправедливо. Во многих странах не существует штрафа за переход дороги в неположенном месте. Нужно разделять улицу и дорогу. Дорога в урбанистике – загородная трасса. Когда вы выезжаете на М-5 – там пожалуйста. И ее переходить в неположенном месте нельзя, вас за это оштрафуют. А Московское шоссе в городе – это улица. И то, что она сейчас выглядит как М-5 за городом – это проблема города и транспортных властей, что они позволяют этому существовать в городе. По идее таких улиц быть вообще не должно. Мы считаем, что построение связанной системы маленьких улочек гораздо полезнее, чем одна 20-полосная дорога.

У нашего города есть хотя бы теоретическая перспектива в построении такой связанной системы?

- В эту сторону есть потуги, но всё равно предпочитают делать огромную дорогу. Например, хотят сделать из Карла Маркса ещё одно шоссе в центре города. В сторону увеличения связанности работа ведётся, но этим улицам не хватает человеческой фактуры. Хотелось бы им придать человеческое лицо. Вместо развязки на Ново-Садовой можно было бы построить кучу маленьких улочек, пользы от этого было бы больше.

А платные парковки в городе – это хорошо или плохо?

- Это хорошо, потому, что земля в центре города – дефицитный ресурс, его вам никогда не хватит. А людей, которые захотят им воспользоваться всегда много. И есть два варианта распределения этого ресурса – «кто приехал, того и тапки» или «за деньги». Проблема первого варианта в том, что этим ресурсов всегда будут пользоваться приблизительно одни и те же люди, потому что одни и те же люди просыпаются в одно и то же время, едут в то и то же место, ставят машину на одно и то же место. И у вас нет оборачиваемости места – если вам надо приехать в центр города, то припарковаться негде. У многих социальных объектов ты не можешь поставить машину. И это неудобно – тебе надо на 15 минут или на полчаса, но у тебя нет возможности. И земля – тот ценный ресурс, которого всегда будет не хватать. И, соответственно, логично продавать его по времени – приехал на час, заплати за час. А деньги, которые будет получать администрация за парковки, можно направить на хорошие вещи – благоустройство территорий вокруг парковки, улучшение общественного транспорта. Основной хейт в том, что это, якобы, плата за воздух и нас так обворуют. Но это не так – деньги, которые вы заплатите, пойдут на что-то хорошее. Главный вопрос – на каких условиях эта концессия произойдет.

Что нужно сделать неравнодушному человеку, живущему в Самаре, чтобы стать полезным?

- Можно писать обращения, можно вступить в ряды городских проектов – мы всем рады, у нас много интересных активностей. Наша основная задача – рассказывать людям, как может быть по-другому. Большая проблема именно в том, что люди не знают, как может быть по-другому и банальные вопросы автомобилистов решают банальными ответами – больше дорог и все поедет. А это так не работает. И мы рассказываем, как работает.