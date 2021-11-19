Что посмотреть в Самаре на выходных 20-21 ноября 2021: танго, футбол и стендап без мата

В Самаре в выходные на сценах театров - спектакли, музыка и танцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие выходные в Самаре будет куда сходить как любителям искусства, так и спорта, а также желающим просто расслабиться, послушав хорошие шутки. В областной столице выступит стендап-комик Дмитрий Романов, самарские «Крылья Советов» выходят на поле после перерыва, а на театральных сценах – спектакли, музыка и танцы.

В Самаре продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. Для прохода в залы и на трибуны необходим QR-код или справка о вакцинации при наличии подтверждающего личность документа.

Стендап-комик Дмитрий Романов

21 ноября, воскресенье, ресторан «Максимилианс», 20:00

Юмор без мата и пошлости – так о себе пишет стендап-комик Дмитрий Романов в Instagram. В честь 20-летия своей сценической деятельности он отправился в большой концертный тур по России.

В своих выступления комик шутит про всем знакомые жизненные ситуации, что позволило ему одержать победы в юмористических шоу «Смех без правил» и «Убойная лига».

Спектакль «Чужая жена и муж под кроватью»

20 ноября, суббота, 18:00, театр «Самарская площадь»

Спектакль поставлен по рассказу Федора Достоевского, при упоминании которого в памяти всплывают такие серьезные работы, как «Преступления и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». И этот рассказ открывает читателям совершенно нового Достоевского, в какой-то степени даже смешного.

Спектакль «Полет над гнездом кукушки»

20 ноября, суббота, 18:00, театр драмы

Спектакль поставлен по роману американского писателя Кена Кизи. Действие происходит в психиатрической больнице, где появляется главный герой спектакля – остроумный и изобретательный бунтарь Макмэрфи, а главной темой становится его противостояние со старшей сестрой Рэтчед, являющейся воплощением системы, ведущей к полной нивелировке человеческой индивидуальности.

Музыкальный спектакль «Последнее танго»

20 ноября, суббота, 17:00, филармония

Основой спектакля стала музыка знаменитого композитора Астора Пьяццолла, столетие со дня рождения которого отмечают в этом году. По сюжету, странствующий поэт вернулся в родной город, но мыслями он – со своей возлюбленной в Париже. Во время спектакля прозвучат знаменитые музыкальные композиции, а танцевальный дуэт исполнит танго.

Кто такие «тимуровцы»: музейная игра для детей

21 ноября, воскресенье, 11:00, дом-музей Эльдара Рязанова

Откуда пошло название «тимуровцы» и чем занимались? Узнать это ребята и их родители смогут во время интерактивного игрового занятия в музее Эльдара Рязанова. Участвовать могут дети с 9 лет. Выполняя различные задания, они узнают много нового о жизни своих сверстников в советское время.

«Крылья Советов» сыграют с «Уралом»

20 ноября, суббота, 15:00, стадион «Солидарность Самара Арена»

Самарские «Крылья Советов» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги в домашнем матче встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Самарцы сейчас на подъеме и перед паузой в чемпионате, связанной с игрой сборной, поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Урал» при этом замыкает протокол на 16-й строчке.

ЦСК ВВС сыграет с «Торосом»

20 ноября, суббота, 17:00, дворец спорта «Кристалл»

Самарский хоккейный клуб в этом сезоне пребывает в роли аутсайдера Высшей лиги, цепляя лишь редкие победы. Результатом команда похвастаться не может, но хоккей - игра сама по себе динамичная, за которой интересно следить независимо от цифр на табло. В гости к «летчикам» приедет «Торос» из Нефтекамска, который, в отличие от самарцев, уверенно идет по сезону, занимая место в первой десятке турнирной таблицы.