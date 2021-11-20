Погода в Самаре на выходные 20-21 ноября 2021: снег придет с циклоном со Скандинавии

В выходные погода будет неблагоприятна для метеочувствительных людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гололедица, снег и легкий мороз – вот что ожидает самарцев в ближайшие выходные. По данным Приволжского УГМС, в сторону Самарской области сейчас перемещается обширный циклон со Скандинавии, который принесет в регион снег и, возможно, дождь.

Осадки ожидаются на протяжении всех выходных, а также в начале следующей недели. На дорогах образуется гололедица, поэтому автомобилистов призывают быть внимательнее.

Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов – днем будет 2-3 градуса тепла, ночь – такие же значения со знаком минус.

Как сообщают синоптики, погода в выходные окажется неблагоприятной для метеочувствительных людей, поскольку ожидаются значительные колебания атмосферного давления. В субботу, 20 ноября, атмосферное давление начнет резко падать, максимально снизившись в воскресенье ночью, а затем начнет подниматься.