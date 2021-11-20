«Я верю, что он жив»: самарчанка семь лет не видела своего пропавшего отца

Самарец бесследно исчез в 2014 году Фото: СОЦСЕТИ

Алексею Будаеву из Самары было 33 года, когда его в последний раз видела родная дочь. В 2014 году мужчина вышел из дома на работу, но обратно не вернулся. Родственники не оставляют надежду и пытаются найти Алексея, чтобы хотя бы знать, что с ним все хорошо и он жив. «КП-Самара» поговорила с первой дочерью Алексея Будаева и выяснила, что известно о загадочном исчезновении мужчины.

Алексей был женат дважды – он жил сначала в Самаре, а потом уехал в город Орск. В Самаре у него осталась дочь Ирина, с которой он поддерживал связь после развода с женой. После расставания Алексей переехал в Оренбургскую область, где женился второй раз, у него родилась вторая дочь. Семья жила в Орске, там же его и видели в последний раз в 2014 году.

- После развода с мамой, папа поддерживал со мной связь. Однако из-за расстояния между городами, он не часто навещал меня. В последний раз я видела его летом 2014 года, а 31 октября он пропал, - рассказывает журналисту «КП-Самара» дочь Алексея от первого брака 18-летняя Ирина Будаева.

В силу возраста маленькой Ире не рассказывали, что произошло. Единственное, что она знала, что ее отец вышел из дома на работу в Орске и больше не вернулся. Алексей Будаев работал на стройке, но и там никаких зацепок не нашли.

- Может, перед уходом он поругался со своей женой там, не знаю точно. Но на протяжении семи лет поиски не продвигаются, но хочется верить, что с ним все хорошо, - говорит дочь Ирина.

Все эти годы, по словам дочери, поиском Алексея Будаева занималась его сестра. Полицейские завели дело о пропаже человека и объявили самарца в федеральный розыск. Однако до настоящего времени о его местонахождении до сих пор неизвестно.

- Он снится мне очень часто, поэтому хочется узнать, жив ли он и все ли с ним хорошо, - говорит Будаева.

Чтобы найти своего отца или хоть какую-то зацепку девушка обратилась за помощью к экстрасенсам. Большинство людей, которые занимаются эзотерикой, сошлись во мнении, что мужчины уже нет в живых. Как сообщают экстрасенсы, Алексей мог быть сбит автомобилем или другим видом наземного транспорта.

Однако есть версии, что он жив, но живет с другой семьей, даже, вероятно, в другой стране. Эту версию предполагает и 18-летняя дочь от первого брака Ирина. По ее словам, отец в тот день, 31 октября 2014 года, вышел из дома с паспортом, поэтому есть ощущение, что он мог просто уехать.

«КП-Самара» направила запрос в МУ МВД Росиии «Орское» по делу пропажи Алексея Будаева. На момент публикации материала официального ответа от полицейских не поступало.

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