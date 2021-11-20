Последние новости в Самаре за прошедшую неделю 15-19 ноября 2021: стоимость проезда хотят повысить и отказываются строить «Самарскую»

В Самаре хотят повысить стоимость проезда и построить новый зоопарк

За прошедшую неделю произошло немало важных событий. В Самаре обсудили планируемое повышение проезда в общественном транспорте и заодно испытали новую схему посадки в автобус, которую горожане не одобрили.

Кроме того, в областной столице решили не строить станцию метро «Самарская», посчитав, что она находится слишком близко к «Театральной», для которой получат федеральные средства.

В самарских «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью экс-игрока команды Дениса Ковбы. Ранее сообщалось, что бывший футболист заразился коронавирусом и находился в реанимации.

В Самаре начнут строить новый зоопарк

В Самаре планируют построить новый зоопарк, для этого уже предусмотрено 30 млн рублей. Сейчас в городе имеется зоопарк, но территория, на которой он располагается, не позволяет ему развиваться. Поэтому обсуждается вопрос о его переносе, например, в «Южный город». Предполагается, что новый зоопарк появится уже к концу 2022 года.

В Самаре новый зоопарк начнут строить в 2022 году на площади 18 га (подробнее)

Новая система посадки в автобус не понравилась самарцам

В Самаре пассажиры общественного транспорта в социальных сетях начали жаловаться на новую систему посадки в автобусы. Так, попасть в салон можно только через переднюю дверь, а выйти – через среднюю. Самарцы отмечают, что транспорт и без того ходит с перебоями и «еле тащится», а теперь еще и на остановках долго стоит. Сейчас в городе тестируют такую систему, с которой проще отсеивать безбилетников и антимасочников.

Самарцы пожаловались на новую систему пропуска в автобусах (подробнее)

«Крылья Советов» получат 1 млрд рублей из бюджета Самарской области

Самарская футбольная команда «Крылья Советов» получит 1 млрд рублей из регионального бюджета. Об этом депутатам сообщил глава областного минспорта Сергей Кобылянский. «Крылья» сейчас выступают в премьер-лиге, однако, с 2014-го года трижды вылетали в ФНЛ, а в текущем розыгрыше Кубка страны, будучи действующими финалистами, уступили «Енисею» из ФНЛ на стадии группового этапа и уже завершили борьбу в Кубке.

«Крыльям Советов» выделят 1 млрд рублей из бюджета Самарской области (подробнее)

Умер экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба

На 43-м году жизни скончался бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба. Он провел с самарской командой 12 сезонов и стал бронзовым призером чемпионата России в 2004 году. Играя за «Спарту», Ковба становился чемпионом Чехии и участвовал с командой в матчах Лиги Европы. Игрок также выступал в составе белорусской сборной, с которой провел 36 матчей, забив 2 гола.

«Бронза» с «Крыльями» и чемпион Чехии: чего добился экс-футболист Денис Ковба, который умер от коронавируса (подробнее)

В Самаре планируют повысить стоимость проезда

С 2022 года стоимость проезда в Самаре планируют повысить до 35 рублей за наличный расчет. Повышения коснутся всех, кроме обладателей социальных карт – у них так и останется 90 поездок на месяц.

Необходимость повышения объясняют снизившимся пассажиропотоком в пандемию, закупками защитных средств для персонала, а также общей ситуацией в отрасли, когда водители и кондукторы увольняются из-за низких зарплат.

В Самаре в 2022 году цены на проезд за наличный расчет поднимут до 35 рублей (подробнее)

Иван Сергеев из «Крыльев Советов» сбрил бороду после возвращения с игр сборной

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, как и обещал, сбрил бороду после своего возвращения из расположения сборной России по футболу. Сергеев был с российской командой во время матчей с Кипром и Хорватией, однако, на поле не выходил. Сейчас он снова с «Крыльями», готовится к играм чемпионата страны.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сбрил бороду (подробнее)

Ремонт Заводского шоссе в Самаре планируют завершить до конца 2021 года

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе, сроки завершения которого неоднократно переносились. Все работы должны были завершить до конца ноября, но теперь сроки вновь сдвигаются, и теперь речь идет о последних числах декабря. За очередной срыв сроков к подрядчику хотят применить штрафные санкции

В Самаре планируют закончить ремонт Заводского шоссе уже в декабре 2021 года (подробнее)

Станцию метро «Самарскую» строить не будут

В областной столице отказались от планов строительства станции метро «Самарская». Регион получит средства на строительство другой новой станции – «Театральной». Поскольку она располагается рядом с предполагаемой «Самарской», было принято решение от одной из станций отказаться.

Власти Самары отказались от планов по строительству станции метро «Самарская» (подробнее)

Замначальника самарской полиции оставили под арестом

Заместителя начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого обвиняют во взяточничестве и покровительстве преступной группе, оставили под стражей. По некоторым данным, за время «сотрудничества» с преступным сообществом, он незаконно получил более 20 млн рублей. Под арестом Хомских пробудет еще как минимум до февраля.

Суд оставил замначальника полиции Самары под арестом до 15 февраля 2022 года (подробнее)

Глава самарского Росприроднадзора оказался под арестом

Исполняющий обязанности руководителя МРУ Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин оказался под арестом, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что он оказывал общее покровительство компании, занимающейся обращением твердых бытовых отходов, за что с 2019 года получил порядка 6,8 млн рублей.

Главу самарского Росприроднадзора отправили под арест (подробнее)