«Крылья Советов» не смогли обыграть «Урал» на своем поле в Самаре

"Крылья" открыли счет, но им это не помогло победить Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В заключительном для себя матче первого круга РПЛ «Крылья Советов» принимали «Урал». 20 ноября 2021 года игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». Началась она с минуты молчания в память о экс-полузащитнике волжан Денисе Ковбе, который 18 ноября года умер от коронавируса. Ему было всего 42 года.

Гости имели отличный шанс открыть счет уже на 1-й минуте. Кузьмичев с убойной позиции бил головой после скидки Бикфалви, но промахнулся. После этого инициативой ожидаемо завладели хозяева. Они создали несколько моментов, которые, правда, не смогли завершиться чем-то серьезным.

Ближе к концу тайма дважды с дальних дистанций пристреливался Антон Зиньковский — один со стандарта, другой с игры. В первом случае «шмелей» спас Помазун, а во втором Антону чуть-чуть не хватило точности.

На перерыв команды ушли со счетом 0-0. Вторая половина в начале ничем не отличалась от первой. Но на 59-й минуте ситуация поменялась — Зиньковский забросил мяч на Сергеева, Мамин пытался помешать нападающему «КС» и отправил мяч в свои ворота. 1-0.

Вскоре игра успокоилась, а потом несколько моментов было у вышедшего на замену Сергея Пиняева. Он здорова бил с дальней дистанции и опасно врывался в штрафную. Чуть не повезло вундеркинду.

Ближе к концовке больше атаковал «Урал». Ломаев здорово проявил себя в эти минуты. Но на 89-й не помог и он. Железнов после подачи с правого фланга оказался перед пустыми воротами и отправил мяч в сетку 1-1.

Финальный свисток зафиксировал ничью. «Урал» продолжает бороться за выживание, а «Крылья» пока остаются в первой десятке, но сетуют на то, что не набрали очков, будучи явным фаворитом.

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