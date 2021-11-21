При нем поймали шпиона и не дали шанса террористам: что известно об умершем экс-начальнике ФСБ Самарской области Владимире Татаурове

Владимиру Татаурову было лишь 56 лет

21 ноября 2021 года стало известно о смерти Владимира Татаурова, который до апреля 2020 года был руководителем управления ФСБ Самарской области. 24 апреля он ушел в отставку, о том, чем занимался генерал-лейтенант после этого неизвестно. Но сегодня ночью он умер от коронавируса на 57 году жизни.

О террористах забыли

Соболезнования родным и коллегам скончавшегося Владимира Татаурова выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что в годы, когда он руководил ФСБ, были раскрыты целый ряд преступлений, а особая борьба велась с коррупционерами - им просто не давали спуска.

- На него всегда можно было положиться в решении самых сложных вопросов. Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Человеком удивительно честным и никогда не поступавшимся принципами назвал Татаурова и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Владимир Татауров управление ФСБ региона возглавлял пять лет. В 2015 году сюда он приехал из Пермского края. Новый начальник свою карьеру начинал в должности оперативника, так что не понаслышке знал о работе на земле. В годы, когда управление возглавлял Татауров, в регионе были возбуждены множество громких уголовных дел. Более 90% доходили до суда и заканчивались обвинительными приговорами.

При нем проходил Чемпионат мира 2018: и в Самарской области ничего не было слышно ни о террористах, ни об экстремистах, ибо забота о безопасности была организована на самом высоком уровне.

Задержали украинского шпиона

В 2017 году ФСБ под управлением Татаурова поймало в Самаре украинского шпиона. Агент разведки минобороны приехал в город, чтобы узнать все об обеспечении езопасности на железнодорожном вокзале и автовокзалах. План был сорван, работодатель от паренька открестился, а его выдворили из страны.

А в 2019 году сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт, ликвидировав боевика в Безенчукском районе. У него были боевые гранаты, одну из которых он кинул в тех, кто пришел его задерживать.

А вот одним из самых главных "экономических" дел, возбужденных по материалам ФСБ, стал картельный сговор в медицинской сфере. За решеткой по этому делу оказались бывший заместитель министра здравоохранений Альберт Навасардян и руководитель компании "Современные медицинские системы" Сергей Шатило. Такой жесткий приговор по экономическому преступлению был вынесен впервые в стране.

Летели головы судей и полицейских

По материалам ФСБ возбудили уголовное дело и в отношении судьи Ивана Ежова, которого заподозрили в получении крупной взятки. Причем деньги он попросил у обвиняемого в вымогательстве.

Еще один крупный коррупционный скандал связан с именем Дмитрия Сазонова. Начальник одного из центров Росгвардии был задержан на взятке в 100 тысяч рублей, причем удалось доказать, что это не единственное принятое им подношение. Мужчина попал за решетку, не сыграло роли и положение в обществе его отца - Виктора Сазонова,спикера Губдумы. Следственные действия по делу проводили СК и ФСБ.

В регионе бывшего начальника управления ФСБ будут вспоминать с уважением. "Комсомолка" приносит свои соболезнования коллегам и родным рано ушедшего Владимира Татаурова.