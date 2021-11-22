Последние новости в Самаре за прошедшие выходные 20-21 ноября 2021: пандемийные знакомства и возращение школьников с дистанта

Девушка из Тольятти победила в телешоу, ученики возвращаются в школу, а цирк собираются ремонтировать

В прошедшие выходные, 20-21 ноября 2021 года, мы узнали, как в пандемийный период знакомятся в «Тиндере», когда начнут ремонтировать самарский цирк и чем «Спутник Лайт» отличается от остальных вакцин.

Собрали все самые интересные и важные новости за выходные, 20-21 ноября 2021 года, в Самарской области.

Пандемийные знакомства в «Тиндере»

Журналистка «Комсомолки» отправилась в пандемийный «Тиндер» и выяснила, как работают онлайн-знакомства в новых эпидемиологических условиях. И в результате увидела, что сейчас не только при входе в ТЦ, но и при знакомствах уже нужен QR-код. Можно ли в многообразии желающих познакомиться найти себе спутника жизни, узнаете из нашего материала.

«Ищу девушку с QR, жена непривитая»: Самарчанка отправилась в пандемийный «Тиндер» за мужем. И вот что из этого вышло (подробнее)

Самарский цирк начнут ремонтировать

Стало известно, что реконструкцию цирка в Самаре начнут в 2022 году. Планы по его ремонту строят уже несколько лет. Здание сейчас находится в неприглядном виде и явно нуждается в обновлении. Сейчас площадка вокруг цирка находится в статусе, когда там нельзя менять рельеф, сносить здания и строить новые капитальные объекты.

Дмитрий Азаров назвал сроки реконструкции цирка в Самаре (подробнее)

Самарский врач рассказал о вакцине «Спутник Лайт»

Все больше желающих вакцинироваться проявляют интерес к вакцине «Спутник Лайт». При ее применении можно сделать всего один укол и сразу получить QR-код, а не ждать еще две недели, пока введут второй компонент, как это делается при других вакцинах.

Однако самарский врач рассказал, что при вакцинации впервые применение «Спутника Лайт» не оправдано, потому что, по сути, это лишь первый компонент, который не дает должного эффекта. Использовать «Спутник Лайт» лучше при ревакцинации.

Самарский врач рассказал секрет вакцины «Спутник Лайт» (подробнее)

Тольяттинка стала победительницей проекта «Шоумаскгоон»

Диана Анкудинова стала победительницей проекта «Шоумаскгоон» на НТВ. Обладательница удивительного голоса, она покорила телезрителей и получила множество восторженных комментариев.

Сейчас девушка живет в Москве, но до этого проживала в Тольятти. Сейчас Диана развивает свою карьеру и ранее уже добивалась успехов на различных проектах.

Уроженка Тольятти Диана Анкудинова стала победительницей шоу «Шоумаскгоон» (подробнее)

Два человека пострадали из-за хлопка газа в кабине буксира на реке в Самарской области

Двоих мужчин отправили в больницу после хлопка газовоздушной смеси в кабине буксира «Ямбург». Буксир находился на реке Кривуша около поселка Русские Липяги.

Сейчас в транспортной прокуратуре разбираются в обстоятельствах произошедшего – были ли виновны сами члены экипажа, или же их начальство не обеспечило должной безопасности на объекте.

Под Самарой двое мужчин пострадали от хлопка газа в кабине буксира на реке Кривуша 21 ноября 2021 года (подробнее)

Самарские школьники возвращаются с дистанта

В областной столице приняли решение возобновить школьные занятия для учеников. К очным занятиям возвращаются также в системе дополнительного образования, а юные спортсмены смогут возобновить тренировки.

Приостановить очное обучение в коллективе необходимо, если в классе более 20% заболевших. А если у кого-то выявлены симптомы ОРВИ, то его необходимо изолировать.

В Самаре школьникам отменили дистанционное обучение с 22 ноября 2021 года (подробнее)

Перевозчик объяснил, почему в автобус пускают только в переднюю дверь

В Самаре пассажиры оказались недовольны, что в автобусы теперь пускают только через переднюю дверь. Люди жалуются, что из-за этого транспорт очень долго стоит на остановках.

Как ответил перевозчик, это делается для того, чтобы все использовали маски и оплатили проезд. Кроме того, на предприятии испытывают нехватку персонала.

Перевозчик рассказал, почему жителей Самары пускают в автобус только через переднюю дверь (подробнее)

В Самаре вспоминали экс-начальника регионального ФСБ Владимира Татаурова

В Самаре вспоминали экс-начальника регионального ФСБ Владимира Татаурова, который скончался на 57-м году жизни.

При его работе в Самарской области проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года, были возбуждены громкие уголовные дела, в Самаре поймали украинского шпиона и сумели предотвратить теракт, ликвидировав боевика в Безенчукском районе.

При нем поймали шпиона и не дали шанса террористам: что известно об умершем экс-начальнике ФСБ Самарской области Владимире Татаурове (подробнее)