Цены на проезд изменятся, льготы сохранятся

В Самаре оплатить проезд можно транспортными картами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары продолжается подготовительная работа, касающаяся предстоящего роста стоимости проезда в общественном транспорте. В мэрии состоялось заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На него пригласили экспертов и представителей общественности. Вопрос о корректировке стоимости проезда возник не случайно: произошли существенные экономические изменения. По большей части пандемия нанесла удар по экономической стабильности сферы общественных перевозок в городе. Транспортные предприятия терпят убытки, которые необходимо как-то компенсировать, чтобы обеспечить регулярность рейсов, снизить долговую нагрузку перевозчиков.

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

Сейчас стоимость проезда в Самаре за наличный расчет составляет 32 рубля, а при оплате банковской картой - 29 рублей. Действуют различные льготы для пенсионеров. студентов, школьников, пользователей карт платежной системы «МИР», обладателей Социальных карт жителя Самарской области. Тарифы не менялись с января 2020 года. Когда происходило последнее повышение, власти объявили двухлетний мораторий - и его удалось выдержать. Об этом напомнил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Однако за прошедшие два года произошло много изменений. В их числе и пандемия, из-за которой существенно снизился пассажиропоток. Так, в прошлом году транспортные предприятия перевезли на 28 % пассажиров меньше, чем годом ранее. В марте, апреле и мае 2020 года пассажиропоток упал и вовсе до 44 %. Только к сентябрю 2021 года он начал постепенно восстанавливаться. Проблемы возникали из-за карантинов, удаленного обучения у школьников и студентов, удаленной работы сотрудников разных сфер.

Кроме того, увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, выросли тарифы на электроэнергию. Проблем отрасли добавила и нехватка кадров, в том числе и из-за болезней. Но основная причина «оттока» сотрудников - финансовая ситуация в транспортных предприятиях, неконкурентоспособная заработная плата. Сейчас и в «ТТУ», и в «Самара Авто Газ» остро ощущается кадровый дефицит. Особенно не хватает водителей и кондукторов. Ожидается, что корректировка тарифов позволит если не решить проблему кадрового дефицита полностью, то как минимум повысить зарплаты действующим сотрудникам. Как прозвучало в ходе заседания, работники, которые уходят, жалуются на небольшие зарплаты.

СТАНЕТ ДОРОЖЕ, НО СОХРАНИТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Как отметил Владимир Василенко, при разработке предложений по изменению тарифов в мэрии консультировались с представителями общественных и профсоюзных организаций. По словам первого вице-мэра, это серьезнейший вопрос, за которым стоят жители, трудовые коллективы, работа транспортной отрасли в целом. Поэтому он призвал с пониманием относиться к вынужденным мерам несмотря на то, что любое повышение стоимости - не из приятных для любого человека. В связи с этим к проблематике нужен взвешенный и консолидированный подход.

И в итоге выбрали оптимальный вариант, когда повышение будет относительно небольшое, а также сохранится весь набор льгот и множество вариантов оплаты проезда, которое позволяет сэкономить.

Предполагается, что билет при оплате «наличкой» будет стоить 35 рублей, при оплате банковской картой - 32 рубля. Сэкономить можно, воспользовавшись безлимитной картой: согласно предложенному, она будет стоить 1985 рублей.

Карты на разовые поездки для школьников и студентов предлагают сделать дороже лишь на 1 рубль, тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников предлагают повысить на 40 рублей (до 640 рублей), для студентов - на 50 рублей (до 850 рублей). Останутся и удобные студенческие тарифы на 20 и 40 поездок, повышение составит соответственно 20 и 40 рублей - до 330 и 660 рублей.

Повышение стоимости проезда не коснется пенсионеров, обладателей социальных карт. У них останутся все те же 90 поездок за 270 рублей. Это важно, поскольку пользователи таких «сезонок» признаны самой социально незащищенной категорией жителей. В Самаре сейчас каждый второй пассажир общественного транспорта - льготник, и нагрузка на транспортные предприятия колоссальная.

На заседании была озвучена еще одна инициатива, укрепляющая социальную направленность при рассмотрении вопроса стоимости проезда. По мнению председателя думы г.о. Самара Алексея Дегтева, стоит рассмотреть вопрос о расширении «линейки» льготников, ведь кроме школьников, студентов, пенсионеров общественным транспортом активно пользуются работники бюджетной сферы, напри[1]мер, педагоги.

Председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников считает, что к этой категории нужно причислить работников медицинской отрасли и социальных служб, у которых огромная нагрузка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены и эти вопросы.

Необходимо отметить, что все это касается муниципального транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. Согласно действующему законодательству, коммерческие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда в своем транспорте.

ТРАНСПОРТ РАЗВИВАЕТСЯ

Как отметил в ходе заседания Владимир Василенко, повышение тарифа - это не самоцель. Средства, которые транспортные предприятия получат в результате пересмотра стоимости, пойдут и на развитие транспортной инфраструктуры.

На 2022 год уже есть планы: продолжится капитальный ремонт вагонов метро, планируется строительство поворота трамвайных путей с улицы Ново-Вокзальной на Ставропольскую. Уже оформлена заявка в Правительство РФ на закупку 34-х новых трехсекционных трамваев.

Кроме того, Владимир Василенко сообщил, что вскоре восстановят движение троллейбусов в Куйбышевском районе, которое было при[1]остановлено во время строительства Самарского моста. Немало сделано и в про[1]шедший год: обновлены вагоны метро и парк автобусов, оснащены валидаторами трамваи на маршрутах под номерами 20 и 22 в дополнение к трамваям на маршруте № 5, сделаны новые стрелочные переводы на трамвайных путях на пере[1]сечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, вышли на линию современные троллейбусы «Адмирал» и др.

Кроме того, в условиях пандемии в транспорте установили рециркуляторы воздуха, а также постоянно ведутся закупки средств индивидуальной защиты для персонала и дезинфицирующих препаратов для мойки и обработки салонов.

Выслушав аргументацию, члены Трехсторонней комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен. Прежде, чем вопрос будет вынесен на рассмотрение городской тарифной комиссии, окончательно сформированные предложения предстоит согласовать с департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.

Предполагается, что новая стоимость проезда в Самаре начнет действовать с января 2022 года. Как отметил Василенко, вновь будет введен двухлетний мораторий на сохранение цен.