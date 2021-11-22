В Самаре школьников вернули с дистанционки за парты. Как это пережить

В первые дни возврата к очному обучению лучше помогать ребенку в сборах портфеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети возвращаются в школы, дистант отменяется. «Ура!» - прореагировали на новость родители, переживающие за качество образования. «Ну вооот», - горестно простонали их дочки и сыночки. Уже в понедельник, 22 ноября, на улицах Самары можно было наблюдать вереницы детей с школьными ранцами и унылым выражением лица. Неудивительно – больше месяца школяры просидели на дистанте и успели привыкнуть к более расслабленной обстановке. А теперь и вставать раньше, и в пижаме на уроке не посидишь, и прогул на проблемы с интернетом не свалишь. Как помочь ребенку вернуться к школьному укладу и пережить отказ от дистанта, журналисту «КП-Самара» рассказала психолог Екатерина Калинина.

«Помни о хорошем»

- Для начала стоит помнить, что школа все-таки относится к тому, чего ребенку не слишком хочется, хотя и необходимо, - напоминает Екатерина Калинина. – Поэтому рассчитывать, что можно какими-то искусственными манипуляциями заставить ученика идти на занятия с радостью, не стоит. Однако облегчить сыну или дочке процесс перехода к очному обучению родителям вполне по силам.

В первую очередь психолог советует напомнить ребенку о тех моментах, которые ему нравились в школе. Для каждого они могут быть свои. Кому-то ценно вживую пообщаться с любимым учителем, для честолюбивых ребят важно правильно ответить на уроке при всем классе, кому-то хочется покрасоваться в купленных к учебному году нарядах, кому-то – поболтать и побегать вместе с друзьями на переменках.

А вот заманивать детей в школу деньгами, обещая вознаграждение за хорошие отметки, психолог не советует.

- Это внешняя мотивация, и она работает только до поры до времени. Если внутренняя мотивация идти в школу вовсе отсутствует, то в какой-то момент даже посулами денег вы ребенка в школу затащить не сможете, - предупреждает Екатерина Калинина.

Простите «забывашу»

Эксперт советует в течение первых нескольких дней помочь ребенку перестроиться на новый режим.

- Не удивляйтесь и не ругайте сына или дочку, если они забудут дома учебник, тетрадку, сменку и т.д. За месяц они успели от них отвыкнуть. Проконтролируйте, чтобы ребенок вовремя ложился и вставал, мыл голову, с вечера готовил школьную форму и собирал портфель, вовремя выходил из дома, - советует Екатерина Калинина. – Через неделю-другую ученик снова втянется в школьную жизнь и необходимость в таком контроле пропадет.

«Все силы уходят на присутствие в классе»

Но все эти советы работают, только если нежелание идти в школу вызвано обычной ленью. Однако причины могут быть и другие, более серьезные.

- Сейчас практически в каждом классе найдутся 1-2 ребенка-социопата, которые комфортно чувствуют себя дома, где у них есть свой уголок, удобное кресло, компьютер – и больше им ничего не нужно. Такие ребята могут целыми днями не выходить из дома, общаться только по скайпу или зуму и чувствовать себя при этом прекрасно. А вот необходимость идти в школу, отвечать урок при всем классе и при учителе, общаться с одноклассниками для них может быть настоящим стрессом. Такие дети могут учиться на тройки просто потому, что в школе они основную часть сил тратят не на усвоение материала, а на то, чтобы просто находиться в классе. Такие дети часто отвлекаются, у них рассеянное внимание. А вот учиться в режиме дистанта им проще.

«Не давите на ребенка»

Психолог советует внимательно понаблюдать за ребенком после выхода с дистанта, чтобы понять, насколько это для него травматично и как смена формы обучения повлияла на сон и на успеваемость.

- Социопатия может быть как врожденным свойством характера, так и приобретенной в результате какой-либо психологической травмы. Для таких детей оптимально домашнее обучение, но не все родители к этому готовы, для многих важнее, чтобы ребенок ходил в школу «как все нормальные люди», - говорит Екатерина Калинина. – Если учиться дома возможности нет, то такому ребенку полезно поработать с психологом.

А вот если ребенок категорически, до истерик и скандалов не желает возвращаться в школу, то, возможно, в этом виноваты плохие отношения с педагогами или в классе. Не гоните малыша в школу насильно, лучше попробуйте аккуратно выяснить, в чем дело – может быть, его там действительно травят. В этом случае проблему стоит решать со школьным психологом и классным руководителем.

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