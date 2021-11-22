Погода в Самаре на начало недели 22-24 ноября 2021: будет холодно, но зато без дождей со снегом

В Самаре холодно и пасмурно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале недели в Самарской области похолодает, но перестанет идти снег с дождем. По данным Приволжского УГМС, 22-24 ноября 2021 года осадки не ожидаются. Такая ситуация сохранится как минимум до четверга. Однако, будет в целом облачная и пасмурная погода, а на дорогах остается гололедица, поэтому и водителей, и пешеходов призывают быть аккуратнее.

В регионе будет достаточно холодно, днем столбик термометра может опускаться до 9 градусов ниже нуля. Еще холоднее будет ночью, местами ожидается до -15 градусов мороза.

Как отмечают синоптики, во второй половине недели Самарская область окажется под воздействием очередного антициклона, который принесет в регион осадки, сильный ветер и небольшие потепление. В губернии в ближайшее время снова установится погода, характерная для глубокой осени в период, когда уже и зима не за горами. В целом теперь будет постепенно становится холоднее, чаще станет выпадать снег.

Водителей призывают быть аккуратнее на скользких дорогах и без особой необходимости не ездить на личных автомобилях. Пешеходам также следует соблюдать правила личной безопасности.