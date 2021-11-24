Погода в Самаре до конца рабочей недели 25-26 ноября 2021: становится все холоднее

В Самаре становится все холоднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наступает период, когда с каждым днем становится все холоднее, а вместо дождя будет идти снег.

По данным Приволжского УГМС, днем температура воздуха будет иметь преимущественно отрицательные значения, в ближайшие дни ожидается от -3 до -7 градусов, лишь в некоторых районах возможно до +2 градусов. В ночные часы, как обычно, холоднее – прогнозируется от 3 до 8 градусов ниже нуля, а некоторых районах в четверг вечером похолодает до -14 градусов.

Во второй половине недели очередной атлантический циклон принесет в регион снег и сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что со снегом и ветром придет небольшое потепление, но в любом случае это будут значения, не сильно выше нуля градусов.

Желтый уровень опасности объявлен на утро и день четверга, 25 ноября. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.