Ограничения в Самаре на 1 декабря 2021: что закрыто и что будет работать

В Самаре из-за коронавируса продолжаю действовать ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. В регионе снижается количество новых заболевших, но ежедневно все равно находят более 1 тысячи заразившихся. Больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Однако, бывали случаи, когда Самарская область занимала и третье место в этом списке, обгоняя Московскую.Рассказываем, какие коронавирусные ограничения в Самарской области действуют с 1 декабря 2021

Всего с начала пандемии заразились более 170 тысяч человек, из них выздоровели порядка 125 тысяч , умерли более 5 тысяч человек.

В сложившейся ситуации были введены ограничения. Напоминаем, какие меры сейчас действуют в Самарской области.

Масочный режим в общественных местах и транспорте

В Самарской области действует масочный режим. Маску нужно использовать в общественных местах и всех видах транспорта. Пренебрежением этим правилом грозит штрафом до 30 тысяч рублей и до 50 тысяч при повторном нарушении.

QR-код или справка

Сейчас для того, чтобы попасть в большинство общественных мест в Самарской области, необходимо иметь справку о вакцинации или QR-код, а также документ, удостоверяющий личность.

QR-код необходим для прохода в торговые центры, кино, театры, кафе и рестораны, а также на спортивные соревнования.

Помимо QR-кода принимают справку о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения.

Самоизоляция

В Самарской области продолжает действовать самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса.

Выходить из дома им можно только в продуктовые магазины, в больницу, на улицу выгуливать домашних животных, выбрасывать мусор или для занятия спортом на свежем воздухе.

Работа

В регионе продолжает действовать удаленный режим работы для разной категории граждан.

Работодатель обязан отправить домой не вакцинированных сотрудников старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания.

Кафе и рестораны

Особый режим работы действует в Самарской области для кафе и ресторанов. Посетителей туда пускают только со справками или QR-кодами, а работать заведения могут только днем. Им запрещено работать с 23:00 до 6:00, в эти часы можно только на вынос.

Что должны сделать прибывающие в регион

Все, кто прибывает в Россию из других государств, о своем прибытии должны сообщить на горячую линию по коронавирусу по телефону 122, указав месте и дату пребывания.

На этот же номер необходимо сообщать те же данные гражданам, прибывающим в Самарскую область из других регионов.

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