Что посмотреть в Самаре на выходных 27-28 ноября 2021: бесплатный концерт в День матери и премьера оперы про Кая и Герду

В Самаре на выходных будет премьера оперы и выступит приглашенная солистка Большого театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние выходные осени в Самаре можно посмотреть выставку, собранную из коллекции фон Вакано, основателя Жигулевского пивзавода, сходить на премьеру оперы про Кая и Герду, а также посетить бесплатный концерт в День матери.

В Самаре продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. Для прохода в залы и на трибуны необходим QR-код или справка о вакцинации при наличии подтверждающего личность документа.

Концерт в День матери в ДК «Заря»

28 ноября, воскресенье, ДК «Заря», 14:00

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября (в этом году – 28 ноября). В ДК «Заря» пройдет бесплатный концерт, где выступит заслуженный коллектив народного творчества РФ, народный ансамбль эстрадного танца «Грация», народный коллектив эстрадного пения «Виктория», школа жонглирования «Чемодан» и другие творческие коллективы. Вход на концерт свободный, по предварительной записи по телефону 374-28-11.

Выставка коллекции Фон Вакано

Самарский областной художественный музей, выставка работает до 23 января 2022 года, музей работает в субботу с 13:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00

На выставке можно увидеть собрания коллекционера и основателя Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. Представлены памятники искусства Древнего мира, модель древнеегипетской пивоварни, хранящейся в Государственном Эрмитаже, образцы графики, керамики, вышивки.

Премьера оперы «История Кая и Герды»

27 ноября, суббота, 12:00, 18:30, театр оперы и балета

Премьера оперы «История Кая и Герды», написанной по сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», состоится в самарском театре оперы и балета. Зритель увидит, как на сцене любовь будет противостоять ледяному холоду бездушной вечности.

Хотя Андерсен и считается автором сказок для детей, написанные им истории являются актуальными для любых возрастов. Журналисты «Комсомолки» ранее посмотрели, как готовят костюмы для оперы.

Приглашенная солистка Большого театра выступит в самарской филармонии

27 ноября, суббота, филармония, 18:30

Приглашенная солистка Большого театра Мария Пахарь выступит в самарской филармонии на концерте, посвященном творчестве советского и российского композитора Микаэла Таривердиева. В программе – музыка к фильмам разных лет, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Семнадцать мгновений весны».

Спектакль «Очень простая история»

28 ноября, воскресенье, 13:00, «СамАрт»

На сцене «СамАрта» зрители увидят внутреннюю жизнь сарая – Корова, Лошадь и Свинья наблюдают, как развиваются человеческие страсти, когда в сарай приходят выяснять отношения буквально все, оказываясь в компании домашних животных. Слушая рассказы про деньги, пьянство и любовь, Корова, Лошадь и Свинья периодически обмениваются репликами и иногда решают, что уж лучше петь, чем болтать.