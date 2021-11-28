«Ок, передо мной младенец, что мне делать дальше?»: как современные технологии помогают медикам работать с пациентами

Воспользоваться услугами медицинских центров Санкт-Петербурга могут и жители регионов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Здесь выхаживают младенцев, которые весят всего 500 граммов, используют генную инженерию для борьбы с кожными заболеваниями, а роженицам шеф-повар готовит любые блюда по их выбору. Думаете, в сказку попали? Нет, это реальные больницы и клиники Санкт-Петербурга, куда попасть может практически любой. Рассказываем, как это работает.

Вариант 1: телемедицина

Не обязательно ехать к доктору, чтобы получить его консультацию. Многие больницы в России подключены к системе телемедицины: по крайней мере, все областные больницы, многие районные и городские. Если врачи не справляются на месте, то могут попросить помощи у более опытных коллег из крупных медицинских клиник. На уровне «врач-врач» разговор проще, консультацию на уровне «врач-пациент» организовать чуть сложнее.

Чтобы попросить помощи в федеральном центре в рамках ОМС, нужно обратиться к своему лечащему врачу и главврачу местной больницы и уточнить, подключено ли учреждение к системе. Можно действовать и самостоятельно: но тогда нужно самим «навести справки» и отправить свои документы в конкретную клинику конкретному врачу. Чаще всего после онлайн-консультации пациенту предлагают приехать в клинику лично.

80% пациентов центра детской травматологии и ортопедии им.Турнера приезжают из регионов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Да, пациент может показать мне свою пятку в камеру, но мне же нужно ее пощупать, чтобы сделать какие-то выводы, - объясняет заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Скандинавия» Юрий Дорофеев

- Лет 15 назад 60% наших пациентов составляли жители Санкт-Петербурга и окрестностей, сейчас 80% приезжают к нам из регионов, - рассказал замдиректора по инновационному развитию и работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Владимир Кенис.

И не удивительно: это единственный в России центр детской травматологии и ортопедии с таким мощным оснащением, здесь же – своя генетическая лаборатория для выявления патологий и даже собственная экспериментальная лаборатория, которая проводит клиническую апробацию новых медицинских материалов.

Здесь есть собственные генетическая и экспериментальная лаборатории, а оснащение - одно из лучших в стране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вариант 2: федеральные квоты, направления, вызовы

49 пациентов из Самарской области лечились в этом году в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России (СПбГПМУ), 19 из них – в гастроэнтерологическом отделении. В клинике оказывают как экстренную, так и плановую помощь по всем направлениям, проводят телеконсультации, выездные бригады регулярно осматривают пациентов в разных частях России.

В сентябре здесь спасли жизнь девочке из США – на родине страховка просто не покрывала стоимость лечения, в России малышку, пострадавшую в ДТП, прооперировали не хуже и за гораздо меньшие деньги. Здесь же буквально вытащили с того света младенца из Киргизии – во время беременности врачи «проглядели» тяжелый порок сердца, а когда малыш родился, оперировать отказались – слишком велика была вероятность потерять маленького пациента. Из Великого Новгорода сюда привезли ребенка, который захлебнулся в пруду – и его тоже поставили на ноги.

В местном перинатальном центре врачи выхаживают детей, которые рождаются весом от 500 граммов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В местном перинатальном центре врачи выхаживают детей, которые рождаются весом от 500 грамм. А еще в Клиниках очень «сильное» отделение дерматологии: здесь используют лазеры, генно-инженерную терапию и лекарства, созданные по собственным рецептам, – уникальные и эффективные, они помогают «тяжелым» детям, у которых поражено до 100% кожи.

Попасть сюда можно экстренно или по направлению. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по заявке из региона.

Вариант 3: медицинский туризм

Пандемия коронавируса сильно изменила нашу жизнь во всех сферах. Изменились, в том числе, и медицина с туризмом. Точнее, они объединились в медицинский туризм, который становится все более популярным. Санкт-Петербург первым вошел в международную систему Safe Travels, для чего в городе разработали стандарты на уровне международных – так приезжать сюда смогут не только россияне, но и иностранцы.

В отделении офтальмологии для родителей выводят на экран изображение того, как глаз их ребенка выглядит изнутри Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К примеру, пациентов из-за рубежа и из регионов начал принимать детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса.

Ее не так давно модернизировали, немного перестроили, оборудовали современной аппаратурой. К примеру, в отделении офтальмологии для родителей выводят на экран изображение того, как глаз их ребенка выглядит изнутри. Рентген-аппарат легко настраивается так, что тяжелого пациента можно обследовать, не тревожа его лишний раз. Все данные пациента врачи выгружают на так называемый «визуализационный стол», который выстраивает 3D модель, по которой специалисты сразу нескольких отделений могут спланировать дальнейшее лечение.

- Мы делаем более 13 тысяч наркозов в год, чтобы избавить детей от стресса и страха, - рассказывает заведующий отделением реанимации Владимир Копылов. – Анестезию начинаем при маме: у нас есть специальная комната, куда мама приходит с малышом. Он засыпает у нее на руках, мы его забираем, проводим все необходимые манипуляции, а когда он просыпается, мама уже снова рядом.

Данные пациента врачи выгружают на так называемый «визуализационный стол», который выстраивает 3D модел Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В больнице есть все направления, сюда привозят тяжелейших пациентов, в том числе после падения с 9-10 этажа, после страшных аварий. И врачи раз за разом творят чудеса: собирают организм по косточкам, вырезают опухоли, восстанавливают зрение.

Вариант 4: мы и сами с усами

Еще один многопрофильный центр, куда можно попасть по госпрограммам или за свой счет, – клиника «Скандинавия», у нее есть несколько отделений по Санкт-Петербургу, плюс филиалы в Московской области, Казани и Вологде. Здесь детский травматолог-ортопед Сергей Голяна создал искусственный локоть ребенку, который родился со сросшимся плечом и предплечьем. Здесь же результативность ЭКО – более 50% (говорят даже о 70% удачных процедур).

Клинику отличает внимание к деталям: к примеру, в здании, где расположен роддом, разделили не только потоки пациентов и врачей (для сотрудников есть отдельные пути для быстрого перемещения), но в коридорах также не пересекаются беременные и те, кто лечится от бесплодия.

В палате класса "люкс" установлены специальные удобные кровати из дерева, а еще – умная колонка «Алиса» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Роддом открылся буквально в прошлом году, здесь работает вневмопочта для мгновенного перемещения анализов, на каждом этаже установлены аппараты УЗИ, специальные удобные кровати из дерева, а еще – умная колонка «Алиса» в палате «Люкс». Зачем? Ее «обучили» ответам на самые распространенные вопросы, так что, если мамочка просит «Ок, Алиса, я родила ребенка, что мне с ним дальше делать?», Алиса обязательно подскажет. Средняя стоимость родов с учетом анестезии и пребыванием в послеродовом отделении здесь – в районе 170 тысяч рублей.

Почувствовать себя в роддоме, как на курорте, дают возможность в другой клинике – в Роддоме на Фурштатской. Здесь можно рожать сидя, лежа, в бассейне и даже под гипнозом - как говорится, любой каприз. Партнерские роды? Легко! Не хотите? Вот комната отдыха для папы с большим экраном, мягким диваном и игровой приставкой.

Врачи помогут почувствовать себя в роддоме, как на курорте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Готовит шеф-повар, кормят 6 раз в день по индивидуальному меню, вся одежда и средства гигиены предоставляются, команду врачей и даже медсестер можно выбрать самим. Сколько стоит такое счастье? Стоимость контракта с клиникой - от 130 до 400 тысяч рублей, причем есть рассрочка. Маленькая деталь - по ОМС клиника не работает, так что все капризы - за ваши деньги.

В специальной книге Роддома на Фурштатской можно увидеть благодарности от Евгения Плющенко и Яны Рудковской, от семьи Машковых и многих других знаменитостей - здесь рожают целыми династиями.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

- Ковид - это огромный вызов для медицины, но он многих заставил задуматься о своем здоровье. Для переболевших нужны реабилитации. Для болеющих – лечение. При этом и про плановые операции забывать нельзя. Мы учимся жить в новых условиях. Санкт-Петербург первым вошел в международную систему Safe Travels, для чего в городе разработали стандарты на уровне международных. Иностранцы теперь могу въезжать с медицинскими визами, их получение организовано без лишних проволочек. Также у нас организован самый большой санаторно-курортный район в Европе – здесь работают около 40 санаториев.

Для медицинского туризма ограничений сейчас н Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОМПЕТЕНТНО

Наталья Юдина, генеральный директор АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма»

- Для медицинского туризма ограничений сейчас нет, если соблюдены все меры безопасности. Наше агентство сопровождает гостей на всех этапах, заявку можно подать через сайт. Мы ориентированы на помощь гражданам РФ, иностранные туристы – это дополнительный потенциал. На данный момент наиболее востребованы такие направления, как кардиохирургия нейрохирургия, травматология и ортопедия, все более популярны становятся санатории, где можно восстанавливаться после ковида.