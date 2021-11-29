«Одной папиной зарплаты не хватило бы»: как в семье из Тольятти воспитывают 10 детей

В семье Доблер очень хорошие и теплые отношения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области заботятся о семьях с детьми. Для них в регионе существуют более 30 мер социальной поддержки, которые охватывают более 100 тысяч семей губернии. Яркий пример — Любовь и Станислав Доблер из Тольятти. Они воспитывают 10 детей и благодаря помощи местных властей с этим тяжелым делом справляются легче.

Самому старшему ребенку — 19 лет. Филипп учится в университете. 18-летняя Елизавета заканчивает школу, 16-летний Марк учится в колледже, Артур, Мария, Лидия и Марта — школьники, Инне 5 лет, самому юному члену семьи Роме — всего два годика. Младшие ребятишки находятся дома с мамой. Все — кроме, конечно, Ромы — занимаются музыкой, играют на разных инструментах. При этом с учебой у братьев и сестер тоже проблем никаких нет.

Любовь Доблер — домохозяйка и самая настоящая хранительница домашнего очага. Глава семьи Станислав Владимирович — инженер, ветеран АвтоВАЗа. Мужчина имеет несколько патентов, он успешный рационализатор, занимается совершенствованием технологических процессов. По стопам отца пойдет и сын Филипп. Образование он получает на бюджетном отделении в институте машиностроения ТГУ. Молодой человек хочет заниматься изобретательской деятельностью и работать в сфере, где это желание можно реализовать.

Семья Доблер, как и положено, получает около 10 мер социальной поддержки. Речь идет о жилищных субсидиях, социальной помощи на всех детей, ежемесячных пособий на 7 детей, ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка от полутора до трех лет, не посещающего детский сад. Конечно, этой многодетной семье положены ежемесячное пособие на питание и компенсация за проезд школьников, выплаты на детей от трех до семи лет на двоих детей, компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг. Перед началом каждого учебного года семья Доблер получает единовременное пособие. Кроме того, в мае текущего года с родителями заключили социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации сроком на полгода. Все это очень способствует полноценному воспитанию 10 детей.

— Конечно, когда столько детей, расходы немаленькие. Одной папиной зарплаты не хватало бы. Меры поддержки — все, что предусмотрено государством — мы получаем в полном объеме и без проблем, — рассказывает Любовь Доблер. — Очень хотела бы, чтобы дети знали, что дома им всегда рады, что здесь они будут защищены.

Жилищные условия у семьи, в которой столько человек, должны быть соответствующими. В 2021 году Любовь и Станислав их улучшили, приобретя просторную четырехкомнатную квартиру. Это удалось сделать с помощью средств резервного фонда Губернатора Самарской области. Новоселье отметили в марте.

— Растить 10 детей непросто. Все выплаты на детей и уходят. То в школу собрать, то на кружки и дополнительное образование. Такое явление, как многодетная семья, сегодня для многих становится нормой жизни. Но десять детей — это на самом деле подвиг для родителей, — уверена руководитель управления по г.о. Тольятти ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» Ирина Зинченко.

Сами дети все прекрасно понимают. Старшие ребята осознают всю ответственность, которая ложится на плечи родителей. В то же время они признаются, что в будущем тоже хотели бы иметь такую большую и сплоченную семью.

— Наша семья хорошая, дружная, я знаю, что всегда могу рассчитывать на заботу, поддержку и помощь, — делится Филипп Доблер.

Улучшение качества жизни людей, помощь многодетным семьям — важная часть Стратегии лидерства, сформированной по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Суммы, которое государство выделяет на меры социальной поддержки с каждым годом становятся выше. Так, в прошлом, 2020 году, на эти цели направили 15 миллиардов рублей. В этом — почти 18,5 миллиардов. Важную роль здесь играет национальный проект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на благополучие семей и создание комфортных условий для полноценного воспитания детей.