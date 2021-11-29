Эксперт рассказала, сколько в Самаре стоят похороны и как не попасть на уловки ковидных спекулянтов

В среднем похороны в Самаре стоят порядка 150 тысяч рублей, но все зависит от предпочтений заказчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже второй год в Самарской области буйствует коронавирус. К сожалению, ежедневно фиксируется более 30 летальных случаев от коронавируса, а помимо этого самарцы умирают по естественным причинам или в результате несчастных случаев. В связи с этим для жителей Самары стал актуальным вопрос – сколько же стоят похороны? «КП-Самара» поговорила с директором одного из ритуальных агентств и выяснила, за что приходится платить большие деньги и как мошенники зарабатывают на чужом горе.

В 2021 году ритуальные агентства оказались заложниками положения, когда резко взлетели цены на строительные материалы, в том числе древесину, а также увеличилась стоимость расходов на ГСМ и обслуживание автотранспорта. В связи с этим, владельцы частных похоронных бюро были вынуждены увеличивать прайс на свои услуги на несколько десятков тысяч рублей.

В среднем похороны в Самаре могут обойтись в 150 тысяч рублей, однако эта сумма может варьироваться в плюс или минус, в зависимости от многих факторов. Екатерина Костылева рассказала журналисту «КП-Самара», как считается прайс на услуги ритуальных агентств.

- Посчитать среднюю цену практически невозможно, ведь есть тела, которые проходят через морг или нет. Услуги патологоанатома и перевозка в морг стоят 9800 рублей, - говорит владелица самарского ритуального агентства.

Кроме того, конечная стоимость будет зависеть и от выбора кладбища и от личных предпочтений родственников усопшего. Например, есть венок за 500 рублей, а есть за 15 тысяч рублей, гроб за 5 тысяч и за 300 тысяч рублей.

В Самаре, например, дороже всего обойдется захоронение на городском кладбище. На каждом кладбище есть специализированные люди, которые за определенную сумму копают могилы.

- В Самаре реально похоронить человека и за 35 тысяч рублей, с кладбищем, но без морга. В эту стоимость входит гроб, одежда, табличка, церковный набор, покрывало, венки, ленточки, катафалк, оформление документов, копка могилы, но на сельском кладбище и сама работа похоронной бригады, - рассказала Екатерина Костылева.

В сложное коронавирусное время в Самарской области появились недобросовестные ритуальщики, которые хотят нажиться на чужом горе. Например, когда специалист ритуального агентства узнает, что хоронить нужно больного коронавирусом, то сразу же поднимаются цены на прайс. Спекулянты объясняют это тем, что сотрудники бояться заразиться. Однако, по словам Екатерины Костылевой, это практически невозможно, так как по СанПину усопших обрабатывают, и угрозы после смерти они не представляют.

Также недобросовестные бизнесмены умеют «играть» на чужих чувствах. Они настойчиво уверяют, что хоронить инфицированных нужно в закрытых гробах, и предлагают приобрести гроб с окошком, чтобы в последний раз увидеть умершего родственника и попрощаться.

- Такие гробы стоят от 40 тысяч рублей, но они совершенно не нужны, так как усопший после обработки не представляют угрозы. Кроме того, страшное зрелище, когда камни земли попадают на оргстекло и оно трескается и разбивается, а осколки впиваются в кожу покойного, - рассказывает опытная ритуальщица.

Таким образом, в частных ритуальных агентствах цена будет зависеть не только от выбора клиента, но и от «аппетитов» бизнесменов. Чтобы не попасться на уловки спекулянтов, необходимо выбирать ритуального агента по отзывам и собственным ощущениям. Если вы чувствуете, что вам навязывают ненужные услуги, то лучше обратиться в другое место.

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