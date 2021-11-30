Школьники Тольятти получат «Краеведческую прививку»

Прошла презентация проекта для учителей. Фото ПАО «ТОАЗ»

В 2019 году компания Тольяттиазот запустила программу поддержки социально-культурных инициатив «Химия Добра». Конкурс помогает в реализации проектов, которые направлены на решение актуальных проблем Тольятти и Ставропольского района.

25 ноября состоялась презентация проекта «Краеведческая прививка». Прогулка по городу, которого нет» от экомузея «Наследие» во Дворце культуры «Тольяттиазот». На мероприятии присутствовали педагоги, журналисты и представители сфер культуры и образования.

Музей «Наследие» занимается не только хранением музейных экспонатов, там также проводятся лекции и проектные работы. В 2019 году он выиграл мегагрант на 400 тысяч рублей в первом этапе конкурса «Химия Добра».

- Еще на этапе планирования проекта мы придумали название «Краеведческая прививка», это никак не связано с коронавирусом. Мы собирались «прививать» жителей Тольятти и Ставропольского района краеведческими знаниями, - сообщает директор экомузея «Наследие» Елена Клевакина. - Молодежь часто даже и не знает про Ставрополь-на-Волге - старое название Тольятти. В нашем музейном комплексе мы общаемся с коренными жителями города, которого уже не существует. Вместе мы и приняли решение о создании подобного проекта.

Такие буклеты об истории Ставрополя-на-Волге получили учителя Тольятти. Фото ПАО «ТОАЗ»

Организаторы поняли, что сейчас коренных ставропольчан остается все меньше и меньше, поэтому действовать нужно было быстро. Была создана подробная карта Ставрополя-на-Волге, причем аналогов таковой еще не было - существовали лишь неточные бумажные карты и наброски определенных улиц. В объемном электронном формате город еще никто не делал. Визуализация проекта напоминает компьютерную игру, что сделало его более доступным для детей и подростков.

Инициатива уже реализована, вся собранная справочная информация уже в программе. Исследования, понятное дело, проводились и ранее, но главной задачей экомузея был сбор всей известной информации как из воспоминаний жителей города, так и из старых записей. «Краеведческая прививка» уже начала свой путь по школам Тольятти и Ставропольского района.

- Целью сегодняшнего мероприятия является презентация проекта для учителей школ и ссузов, чтобы они сразу могли начать с ним работать. Представители музея и разработчики подробно объяснят, как использовать интерактивную карту, - говорит заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - «Краеведческая прививка» уже доступна онлайн, а флеш-носители с офлайн-версией начнут рассылаться по школам в ближайшее время.

Граждане не стеснялись задавать вопросы авторам «Краеведческой прививки».

На первой странице расположена общая карта региона, чтобы неподготовленный человек мог сразу понять, где именно находился Ставрополь-на-Волге. 40 наиболее важных зданий старого города расположены уже на следующей странице. На каждое здание можно навести курсор и увидеть краткое описание, а нажав на кнопку «Подробнее» - увидеть полную историческую справку по нему. Временной точкой для карты выбрана середина прошлого века. Также в интерактивном справочнике можно прочитать различные интересные факты об истории города, воспоминания жителей.

Интерактивная карта является идеальным примером уникального регионального проекта. Благодаря поддержке бизнеса получается развивать в области подобные инициативы. «Краеведческая прививка» является тем самым проектом, который отвечает запросам жителей региона, соответствуя при этом всем современным стандартам.

- Проект получился успешным. Очень важно, чтобы молодежь интересовалась историей, в особенности историей родного края, - говорит руководитель департамента культуры г. о. Тольятти Марина Козлова. - Замечательно, когда в области поддерживаются такие добрые, современные, полезные и бескорыстные инициативы.

Экспертная комиссия выбрала именно этот проект для получения мегагранта.

Экспертная комиссия считает, что уникальность проекта нельзя недооценивать, именно поэтому он и выиграл мегагрант от Тольяттиазот. Жители региона понимают, как подобные образовательные проекты помогают повысить общий культурный уровень среди молодежи.

- Сегодня от Ставрополя-на-Волге осталось очень мало. Для меня особенно важно здание бывшей Ставропольской больницы, в которой я и родилась 83 года назад, - вспоминает почетный гражданин Тольятти, заслуженный учитель и коренная ставропольчанка Савкина Нина Петровна. - Более 30 лет тому назад, мы, коренные жители Ставрополя-на-Волге, создали Общество Ставропольчан, целью которого являлось информирование новых поколений об истории родного края. Мы благодарны всем создателям «Краеведческой прививки» за важный вклад в наше общее дело.

Тольяттиазот продолжает поддержку социальных и образовательных инициатив в городе. Участники, отобранные специальной комиссией, могут получить грант до 400 тысяч рублей на реализацию новых или улучшение уже имеющихся проектов. Недавно стартовал прием заявок на пятый этап конкурса «Химия Добра», который продлится до 31 марта 2022 года. Предложить свой проект могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды; государственные, муниципальные бюджетные организации и органы местного самоуправления.

В бумажных приложениях к проекту можно узнать много нового.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Клевакина, директор экомузея «Наследие»:

- Карта Ставрополя, конечно, в проекте условная, без сохранения масштабов. Всего на ней около 40 объектов помимо улиц города. При создании проекта мы опирались на воспоминания коренных жителей, документы из фондов Краеведческого музея и экомузея «Наследие», а также на исследования историков. Мы выражаем огромную благодарность компании «Apix», которая реализовала этот проект именно в том виде, в котором все мы и хотели его увидеть, коллегам-историкам, работникам Краеведческого музея и, конечно же, компании «Тольяттиазот» за конкурс «Химия Добра», благодаря которому все и случилось.

Марина Козлова, руководитель департамента культуры г.о. Тольятти:

- Проект уникален и касается той части истории Тольятти, которая практически утеряна. Нам кажется важным то, чтобы современные дети и будущие поколения не забывали облик Ставрополя-на-Волге. Интерактивный формат «Краеведческой прививки» позволит в удобной и веселой форме рассказывать в школах историю нашего города, электронный вид поможет ей оставаться актуальной и наглядной многие годы.

Юлия Петренко, заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот»:

- Уже десятки учреждений получили гранты, в том числе другие музеи, библиотеки, детские сады, некоммерческие организации. Экспертная комиссия выбирает только перспективные и уникальные проекты, мы довольны результатами конкурса «Химия Добра».

Напоминаем, что у нас есть замечательный проект «Путешествие в страну Экология», который охватывает не только Тольятти, но и всю Самарскую область. Его целью является улучшение экологической обстановки, а также краеведческое и экологическое просвещение региона.