Какие коронавирусные ограничения в Самаре могут ослабить в декабре 2021

В декабре в Самаре могут ослабить некоторые ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре обсуждают возможность ослабить некоторые коронавирусные ограничения на фоне снижения количества новых заболевших.

Если ранее в регионе выявляли 1,5-1,7 тысячи новых заразившихся за сутки, и в какой-то момент самарский регион по этому показателю даже стал опережать Московскую область. Сейчас же заболевших становится меньше, в последнее время выявляют менее тысячи за сутки.

Также в регионе все популярнее становится вакцинация. Как рассказал в видеобращении руководитель информационного центра регионального оперштаба Дмитрий Константинов, который сменил на этом посту Николая Ренца, в Самарской области вакцинацию прошли более 1,5 млн человек. Для создания коллективного иммунитета, отметил Константинов, нужно, чтобы прививки сделали еще порядка полумиллиона жителей региона. До конца года в регион могут поступить вакцины для подростков.

В связи с этим в региональном оперштабе обсуждали, какие ограничения могут быть сняты в ближайшее время. В понедельник, 29 ноября, во время заседания штаба предложили открыть детские игровые зоны, расширить заполняемость зрительных залов в театрах и на концертных площадках, а также разрешить работу кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00, о чем ранее просили предприниматели.

Рассмотрев все предложения, в оперштабе приняли решение разрешить проводить конгрессно-выставочные мероприятия в помещениях при условии, что у всех участники будут документы о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте.

Что касается других предлагаемых послаблений, то их рассмотрение отложили на неделю.

Сейчас в некоторых региона частично отменяют систему входа по QR-кодам в торговые центры. Например, в Ульяновске с 1 декабря свободно попасть в ТЦ можно будет с 8:00 до 15:00 по будням дням. В Самарской области QR-коды пока продолжают действовать.

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