«Что-то страшное творится по ночам»: самарцы оказались заложниками собак и бомжей, обосновавшихся в заброшенном здании

Жители Самары боятся того, что по ночам происходит в заброшенном доме. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жители квартала в районе домов на ул.Самарской, 90-92 в историческом центре города оказались в неприятной ситуации. В нескольких ветхих и давно расселенных домах кто-то сорвал закрывающие вход доски. В результате в старых зданиях обосновалась целая стая бездомных. А еще по ночам местные жители видят в окнах домов огни. Они опасаются, что там ночуют бродяги и бомжи, которые могут спровоцировать пожар.

«Страшно за детей»

- На улице Самарской напротив домов 90 и 92 находятся два расселенных и заброшенных дома, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Маргарита. – Неделю назад, с наступлением холодов туда пришли большие собаки и собаки поменьше – целая стая! Мало того, в этот дом пробираются разные люди, и там что-то страшное творится по ночам.

Жители просят районную администрацию забить окна и двери в заброшенные здания, чтобы закрыть туда доступ. Как рассказывают люди, сейчас им по вечерам просто страшно выходить из дома и проходить мимо опасных заброшек.

- Я на днях просто шла мимо, по другой стороне улицы. Так собаки выскочили, настроены были агрессивно, - с содроганием вспоминает Маргарита. – На улице ни души, хорошо, что мужчина на машине остановился и отогнал их. Очень страшно за детей, за людей, за себя. Я обращалась в районную администрацию, они отправили в департамент, но по телефону никак не дозвониться…

В мэрии уверяют, что в аварийном здании до сих пор живут люди. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Как мы доступ закроем – тут люди не отселены»

В мэрии журналисту «КП-Самара» подтвердили – проблемные дома №111 и 113 по ул. Самарской действительно признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако по официальным данным жители этих домов до сих пор не отселены.

- Снос домов возможен только после полного отселения граждан – в настоящий момент жилые помещения подлежат расселению в срок до 31 декабря 2022, - сообщили в городском департаменте управления имуществом.

В мэрии пояснили, что обеспечивать содержание аварийных домов должна управляющая компания, а эти здания обслуживает ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление №3».

- «РЭУ № 3» обязано обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и проводить ремонт. Но в настоящее время граждане, зарегистрированные в данных домах, не отселены, в связи с чем ограничение доступа в указанные многоквартирные дома невозможно, - объяснили чиновники. - Департамент направил письмо в «РЭУ № 3» для принятия мер по восстановлению входной двери в указанные многоквартирные дома, а также – в Управление МВД Самары для принятия мер против незаконного нахождения в домах незарегистрированных граждан.

Также городские чиновники посоветовали жильцам написать заявку в департамент городского хозяйства на отлов бездомных собак .

Но жильцы опасаются, что это не поможет решить ситуацию, ведь прошлой зимой тут происходило то же самое.

- Очень просим закрыть доступ в эти дома, - умоляют люди. - Опять страшные вещи могут тут происходить. Бомжи, пожары, стаи собак…

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