Когда в Самару приедет Дед Мороз в декабре 2021 года

Дед Мороз прибудет в Самару на новогоднем поезде

Главный новогодний волшебник Дед Мороз уже совсем скоро отправится в свое путешествие по стране, во время которого посетит несколько городов и в том числе заедет в Самару. Дед Мороз пообщается с ребятами и вручит им новогодние подарки.

За время своего путешествия Дед Мороз побывает в 36-ти городах страны. Недавно представили его новогодний поезд. Это празднично оформленный состав, украшенный ярко светящимися гирляндами, в котором есть вагоны для игр, вагон-ресторан, в котором будет работать кухня с уникальными северными блюдами по рецептам Дедушки, вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера. Отдельный вагон отведен специально для встреч Деда Мороза с детишками.

Новогодний поезд отправится в путь из Великого Устюга, где находится резиденция Деда Мороза, 5 декабря.

В Самару поезд Деда Мороза прибудет 17 декабря в 9:00. Ребята смогут встретиться с Дедушкой, получить подарок и отправить друзьям поздравительные открытки.

В Самаре поезд пробудет до 20:30, а затем отправится в дальнейшее путешествие по стране.

В Самаре на площади Куйбышева традиционно в новогодние праздники работает резиденция самарского Деда Мороза, вокруг которой располагается волшебный лес со сказочными персонажами. Как именно будет работать усадьба в предстоящие новогодние праздники, будет объявлено позднее.

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