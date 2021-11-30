Быстрее, прозрачнее, надежнее: какие электронные сервисы соцстраха облегчат жизнь работающим самарцам и инвалидам

Электронные сервисы ФСС облегчат жизнь самарцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года Россия полностью переходит на использование электронных больничных листов без бумажной альтернативы. Готова ли к этому Самарская область, что нововведение даст работодателям и сотрудникам, какие еще цифровые сервисы соцстраха сегодня могут облегчить жизнь самарцам - обсудили эксперты в пресс-центре «КП-Самара».

80% работодателей готовы

Электронные больничные по всей стране были запущены с 2017 года

Все это время у пациентов был выбор – оформить электронный больничный или попросить традиционную бумажную версию. Как рассказала управляющий отделением Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева, число тех, кто выбирает электронный больничный, за 2021 год выросло.

- Сейчас 80% работодателей Самарской области готовы к полному переходу на электронные листки временной нетрудоспособности, - отметила она. – Среди работников готовность меньше, но она растет. Если в прошлом году такие больничные выбирали только 16% жителей региона, то в 2021 году – уже 26%. Во многом это связано с пандемией – из-за коронавируса самарцы стали привыкать к дистанционным сервисам и чаще их использовать.

Эксперты в пресс-центре "КП-Самара" рассказали обо всех тонкостях электронных сервисов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прозрачный процесс

Как рассказали эксперты, переход на электронные больничные листы упростит жизнь и работникам, и работодателям.

- Работникам не нужно будет предоставлять в бухгалтерию никакие выписки и бумажки, достаточно будет назвать номер больничного, - пояснила Елена Кривошеева. – Больничный не надо будет никуда носить, его невозможно будет забыть, потерять, испортить, не надо будет хранить. Более того, процесс назначения пособия будет совершенно прозрачным – работник в своем личном кабинете на портале lk.fss.ru и в приложении «Социальный навигатор» сможет видеть, на каком этапе находится оформление, какую сумму ему насчитали и когда она ушла на оплату.

Руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации профсоюзов Самарской области Любовь Черний отметила: большинство самарцев уже оценили удобство нового способа расчета больничных листков и прямых выплат со стороны ФСС.

- Благодаря этому люди могут получать больничные выплаты уже через пять дней после болезни, а не в день зарплаты, как раньше, - отметила она.

Без заявлений и проволочек

С 1 января 2022 года некоторые виды пособий и вовсе будут назначать «проактивно», то есть без заявлений и при минимальном участии со стороны работников. Поможет в этом СЭДО – система социального электронного документооборота.

- Например, в случае пособия по временной нетрудоспособности триггером послужит электронный больничный, - объяснила Елена Кривошеева. – Получив его, работодатели в течение трех рабочих дней должны передать в информационную систему ФСС сведения для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. От работника заявления не потребуется. А процесс начисления и выплаты пособия он сможет отслеживать в личном кабинете застрахованного лица.

По словам технических специалистов, введение такой системы не вызовет трудностей у работодателей.

- К СЭДО уже можно подключиться. Мы постарались разработать максимально дружественный и интуитивно понятный интерфейс, - отметила ведущий эксперт СКБ «Контур» Елена Кулакова. – А с 1 января функционал будет расширен.

Актуальная тема вызвала интерес СМИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтеры помогут

Отдельное внимание в ФСС уделяют развитию электронных сервисов для людей с инвалидностью. Чаще всего инвалиды обращаются в ФСС за техническими средствами реабилитации (ТСР). Как рассказал начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Самарского регионального отделения ФСС РФ Игорь Щербаков, только в 2021 году таких обращений было более 25 тысяч, на приобретение ТСР фонд направил около 1,2 млрд рублей.

- Возможность оставлять электронную заявку на ТСР через портал госуслуг, к сожалению, доступна далеко не каждому. Такой способ вызывает сложности у части пожилых инвалидов в селах, поэтому им в заполнении заявки помогали волонтеры #МыВместе, - объяснил Игорь Щербаков. – Сейчас в регионе можно оставить заявку на ТСР через госуслуги, лично в отделении ФСС, лично в МФЦ или с помощью волонтеров.

С ноября 2021 года был упрощен порядок получения компенсации за ТСР, приобретенные инвалидом самостоятельно. Если раньше нужно было везти оригиналы документов в отделение фонда соцстраха или отправлять их по почте, то сейчас достаточно прикрепить к электронной заявке сканы документов. А еще появились электронные сертификаты на ТСР, с помощью которых самарцы с инвалидностью могут приобрести необходимое им оборудование, оплатив средства реабилитации со своей платежной карты «МИР», где предварительно будет зарезервирована сумма для осуществления покупки. Важным нововведением стало и участие маркетплейсов в этом процессе – теперь граждане смогут приобретать необходимые изделия и на OZONE. Оформить сертификат можно на сайте госуслуг, в МФЦ или в отделении ФСС.

Электронное взаимодействие

Упростился в Самарской области и сам процесс медосвидетельствования для получения инвалидности.

- Уже полтора года мы проводим его в заочном режиме, на основании предоставленных медучреждением документов, очный осмотр проводится только если человек не согласен с выводами комиссии. В процессе медико-социальной экспертизы принимают участие и представители ФСС, - пояснил и. о. руководителя - главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России Константин Борисов. – С 2022 года все направления на МСЭ, все акты и протоколы также будут только в электронном виде. Мы готовы к электронному взаимодействию.

Социальный навигатор

Для удобства самарцев у ФСС заработало приложение «Социальный навигатор». В нем содержится масса полезной и актуальной информации для тех, кто имеет право на социальные выплаты и пособия, ТСР, санаторно-курортное лечение и т.д.

- По сути, приложение – это набор мобильных сервисов, позволяющий получить в простом и понятном виде информацию о том, как получить соцгарантии в той или иной жизненной ситуации, - объяснил Игорь Щербаков. – Также через приложение можно отслеживать исполнение его заявок на предоставление социальной услуги.

Пользователи уже оценили удобство электронных сервисов соцстраха.

- Как мама ребенка с инвалидностью, я уже протестировала и социальный навигатор, и электронные сервисы для получения ТСР, - рассказала специалист регионального отделения Всероссийской организация родителей детей-инвалидов общества (ВОРДИ) Светлана Возная. – Это очень удобно – на госуслугах я вижу, в какой стадии находится мое заявление, и даже фамилию специалиста, который с ним работает. А все возникающие вопросы с документами оперативно решаются.