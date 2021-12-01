«Дом.ру» провел высокоскоростной интернет в Тольятти

Пакет услуг цифрового телевидения «Дом.ру» в Тольятти включает тысячи фильмов и более 150 телевизионных каналов

Один из крупнейших провайдеров России продолжает расти и развиваться на территории Самарской области. «Дом.ру» построил сеть скоростного доступа в интернет по технологии GPON – «оптика до квартиры» в Тольятти. Более 50 000 домохозяйств в многоквартирных домах города смогут за секунды скачивать большие файлы, смотреть онлайн без «зависаний» видео в HD-качестве и играть по сети с низким пингом.

«Технология GPON обладает большой пропускной способностью сети и позволяет нашим клиентам подключать тарифы со скоростью до 500 Мбит/с, а также цифровое ТВ и видеонаблюдение», - отмечает Евгения Горевая, межрегиональный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» на Нижнем Поволжье.

Пакет услуг цифрового телевидения «Дом.ру» в Тольятти включает тысячи фильмов и более 150 телевизионных каналов. Благодаря видеоплатформе Movix от «Дом.ру», пропустить любимую телепередачу будет невозможно, так как она оснащена в том числе таким функциями, как запись, пауза и перемотка. А со встроенным приложением YouTube на экране телевизора можно посмотреть любое видео с понравившегося канала.

Услуга «Смотри везде» позволяет сэкономить на абонентской плате, подключив к тарифу только один телевизор. Доступные в пакете ТВ-каналы, фильмы и подписки можно будет смотреть на всех домашних экранах, в том числе смартфоне, ноутбуке или планшете в любом месте, даже в отпуске или по дороге на работу. Для подключения достаточно авторизоваться в бесплатном приложении или на сайте «Дом.ру Movix».

Услуга «Смотри везде» позволяет сэкономить на абонентской плате, подключив к тарифу только один телевизор

Наряду с высокоскоростным интернетом и мультиплатформенным ТВ, телеком-оператор предоставляет услуги домашнего видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность абонентов и их жилья. Одно устройство в квартире позволяет осуществлять присмотр за детьми, пожилыми родственниками или домашними питомцами, а также видеть, кто приходит в дом. Все записи доступны в приложении «Умный Дом.ru» в режиме онлайн или в архиве в течение 7 дней.