Переправа Самара-Рождествено: как изменится расписание в ноябре 2021

Меняется расписание работы переправы до Рождествено. Фото - "Речфлот-63"

В Самаре с наступлением холодного времени года меняется расписание работы переправы до села Рождествено, которое находится на правом берегу Волги. Его жители ездят в Самару на работу и учебу и используют речную переправу, поскольку это, фактически, единственный способ добраться в город.

В конце ноября меняется расписание движение, что обусловлено меняющимися погодными условиями.

Переправа для пассажиров

С 25 ноября (четверг) вносятся изменения в расписания по направлению «Самара – Проран – Рождествено».

Из Самары суда будут ежедневно отправляться в 6:45,10:00, 14:00, 17:30 и 19:00. От Прорана отправление ежедневно в 8:15 и 16:00.

Из Рождествено отправление осуществляется ежедневно в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15.

В расписании могут происходить изменения в зависимости от гидрометеорологических условий.

Грузовая переправа

Грузовая переправа используется преимущественно автовладельцами и с 29 ноября (понедельник) закрывается.

Пока же переправа работает по следующему графику: из Самары отправление осуществляется ежедневно в 8:00 и 18:00. Из Рождествено – в 6:00 и 16:30.

Кроме того, по будням дням работает дополнительный рейс: в 14:00 – из Самары, и в 12:30 – из Рождествено.

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