Что посмотреть в Самаре в кино в декабре 2021: новые «Елки» и возращение в матрицу

В вино в декабре будет немало интересных премьер Фото: Олег ЗОЛОТО

В последний месяц года в кино в Самаре покажут несколько ожидаемых премьер. Чего стоит одна только четвертая «Матрица», в ожидании которой поклонники срочно пересматривают три первых фильма. Рассказываем, что смотреть в кинотеатрах в декабре 2021 года.

На киноэкраны возвращаются «Елки», который пару лет назад были «Последними», но после многочисленных просьб появились снова. Поклонники киновселенной Marvel увидят новый фильм про человека-паука, который на этот раз действует вместе с Доктором Стрэнджем, а непосредственно перед Новым годом в кино покажут очередную историю про трех богатырей, Князя и коня Юлия.

В Самаре, где некоторые премьеры не удалось увидеть вместе со всеми из-за длинных выходных в ноябре, в кино теперь пускают только со справками о вакцинации от коронавируса или QR-кодами.

Дом Гуччи

Новый фильм Ридли Скотта, при упоминании которого скорее вспоминаются такие фильмы, как «Чужой» и «Гладиатор». Этой осенью Скотт представил сразу две новинки – средневековую драму «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи». Это картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об отношениях креативного директора всемирно известного бренда Маурицио Гуччи и его бывшей жены Патриции Реджиани, которую сыграла Леди Гага.

В 1995 году Маурицио застрелил киллер, в заказе этого убийства признали виновной Реджиани и приговорили ее к 26 годам лишения свободы. В 2016-м ее досрочно освободили за хорошее поведение.

Дата выхода в России – 2 декабря

Человек-паук: Нет пути домой

Этот фильм рассказывает, что произошло с Питером Паркером после событий картины 2019 года «Человек-паук: вдали от дома». Тогда его личность была раскрыта, и теперь Питер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу с просьбой сделать так, чтобы его забыли. Но во время заклинания начинает рушиться пространственно-временной континуум, в результате чего в нашу Вселенную проникают зловещие существа, один из которых – Доктор Осьминог. Со всеми ними предстоит сразиться Питеру.

Дата выхода в России – 15 декабря

Елки 8

Новые «Елки», ставшие в какой-то степени уже традиционными, вновь предстанут на телеэкранах в виде фильма с несколькими историями. И если ранее заявлялось, что «Елки последние» станут, собственно говоря, последними, то в дальнейшем создатели рассказали, что поклонники буквально завалили их просьбами сделать еще одно продолжение. Что получилось – узнаем во второй половине декабря в кинотеатрах.

Дата выхода – 16 декабря

Последний богатырь: Посланник тьмы

К выходу на экраны готовится третий фильм кассовой фэнтезийной франшизы «Последний богатырь». В третьей части Иван обрел силушку богатырскую и готовится к свадьбе с Василисой. Но силы зла не дремлют – Василиса похищена, и на ее поиски Иван вместе со своими друзьями, сказочными персонажами, отправляется в современную Москву, которая для жителей Белогорья оказывается самым настоящим волшебным миром.

Дата выхода – 23 декабря

Зверопой 2

Продолжение мультфильма 2016 года, в котором в центре событий снова оказывается коала Бастер Мун, которая мечтает выступить в масштабном музыкальном шоу вместе со львом Клеем Кэллоуэйем. Однако, лев скрылся в своем поместье и не желает появляться на публике. Его уговаривают вернуться на сцену и устроить еще одно незабываемое шоу.

Дата выхода – 23 декабря

Три богатыря и Конь на троне

Новый анимационный фильм продолжает серию приключений трех богатырей. На этот раз конь Юлий и Князь обмениваются телами после колдовства Бабы Яги. Когда после всех этих превращений отечество оказывается в опасности, на помощь традиционно приходят богатыри.

Дата выхода – 30 декабря

Матрица: Воскрешение

Четвертая часть является продолжением трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски, которые сейчас являются сестрами Лилли и Лана Вачовски. В новом фильме мы снова увидим Нео в исполнении Киану Ривза, Тринити, Морфеуса и две знаменитые таблетки – синюю и красную.

Нео и Тринити, забывшие о своем прошлом, испытывают сомнения относительности реальности происходящего, и снова возвращаются туда, где все началось – в матрицу.

Дата выхода в России – 16 декабря