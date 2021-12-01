Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Самаре на декабрь 2021: официальные данные

В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса. В регионе, по последним данным, привито порядка 1,5 млн человек взрослого населения. Как сообщил руководитель информационного центра регионального оперштаба Дмитрий Константинов, который сменил на этом посту Николая Ренца, для формирования коллективного иммунитета привиться должны еще порядка полумиллиона человек.

Интерес к вакцинации значительно возрос во время недавнего роста количества заразившихся и в период локдауна начала ноября.

Вакцинироваться в регионе можно в городских больницах, в которые советуют записываться заранее, чтобы не проводить время в очереди. Записаться можно на портале Госуслуги или по телефонам в больницах. Карту пунктов можно посмотреть здесь, там же имеется информация о режиме работы и наличии вакцин.

Сделать прививку в Самаре можно не только в больнице. Открыли пункт в колледже им. Ляпиной по адресу ул. Полевая, 80. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Также вакцинироваться в Самаре можно и ночью. Круглосуточные пункты работают по следующим адресам:

- самарская городская больница №4 по адресу Мичурина, 125;

- самарская городская больница №6 по адресу ул. Советской Армии, 56;

- самарская городская больница №10 по адресу Медицинская, 4.

По последним данным, в Самарской области за все время пандемии коронавирусом заразились более 180 тысяч человек, выздоровели свыше 130 тысяч, умерли 5 526 человек.

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