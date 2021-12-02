Погода в Самаре до конца рабочей недели 2-3 декабря 2021: станет холоднее и пойдет снег

В Самаре дождь скоро сменится снегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первый день зимы ознаменовался относительно теплой погодой и продолжительным дождем. Даже в начале ноября порой стояла более зимняя погода.

По данным Приволжского УГМС, зима в самарский регион начнет приходить к концу недели. Сейчас Поволжье находится под влиянием циклона, который перемещается с Западной Украины, результатом чего стали обильные дожди, туман и сильный ветер.

В ближайшие дни регион окажется под влиянием гребня антициклона с центром над Каспийском морем. По данным синоптиков, температура воздуха понизится до отрицательных значений, а дожди сменятся снегом.

В ближайшие дни ожидается до 5 градусов ниже нуля днем, а в ночное время местами по области до -7 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица, и призывают водителей быть внимательнее при управлении автомобилем.