Побег – не преступление: почему при пропаже ребенка нужно сразу идти в полицию

Ребенка не поставят на учет в ПДН, если он сбежал из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более четырех тысяч обращений о пропавших без вести поступило в полицию Самарской области с начала этого года. В предыдущем было чуть меньше. 98% всех «потеряшек» удалось найти живыми, из детей не погиб никто.

Ребенка не поставят на учет

- Почти треть сообщений о пропавших без вести касается несовершеннолетних, - рассказал начальник отдела организации розыска ГУ МВД России по Самарской области Сергей Королев. – В возрасте 10-11 лет ребенок чаще просто уходит погулять, забыв сказать об этом папам и мамам. Подростки постарше уже делают это осознанно – обычно после ссор с родителями. Причем пропавших мальчиков и девочек примерно поровну.

По словам куратора поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Самарской области Владимира Рябова, в этом году к ним поступило не более трех сотен звонков по поводу пропажи детей. Интересно, что некоторые родители не обращаются за помощью сразу. В частности, благополучные семьи почему-то уверены, что их ребенка после побега поставят на учет, а потому их будущее будет испорчено. Но побег – не преступление:

- На учет в ПДН за пропажу ребенка не ставят - это миф, - объяснил Владимир Рябов. – Как и то, что нужно ждать три дня. Поэтому если вы не знаете, где ваш ребенок, не паникуйте, берите его фото «посвежее», звоните в 112, пишите заявление в полицию, а потом уже обращайтесь к нам. Без заявления в ОВД мы не работаем, нам нужно подтверждение, что человек действительно пропал. Чем раньше вы забьете тревогу, тем больше шансов найти ребенка быстро, особенно, если вы помните, во что он был одет. А в первые 1-2 часа он просто не успеет уйти далеко от дома.

У пожилых меньше шансов

На втором месте по числу поступивших обращений о пропаже – пожилые. Вот среди них как раз-таки и бывают жертвы.

- 80% поступающих к нам заявок – это пропажи людей в возрасте 65 лет и старше, - рассказывает Владимир Рябов. – По опыту могу сказать: в деревнях родственные связи крепче, там люди и пропадают реже, и у родни есть фотографии, на которых видно, как на самом деле выглядит человек. В больших городах бывали случаи, когда пропала бабушка, а нам приносили для ориентировок ее фотографии с паспорта, где ей 40 лет.

Алгоритм тот же: если вы не знаете, где ваш родственник, то сначала пишете заявление в полицию (прикладывая к нему фотографию пропавшего), а потом связываетесь с волонтерами.

Тесное сотрудничество

Когда пропадает человек, его фото рассылают всем «наружным» подразделениям и патрулям. Собственно отдел по розыску насчитывает сотню человек на всю область. Без помощи волонтеров пришлось бы нелегко.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Самарской области насчитывает в общей сложности 270 человек, а в актив, который участвует почти во всех операциях, входят 75-80 человек.

- Наши волонтеры – это срез общества: есть студенты, бизнесмены, сотрудники МЧС и полиции, которые помогают в поисках в свободное от службы время, - рассказывает Владимир Рябов. - Есть те, у кого кто-то из близких найден погибшим, и они не хотят повторения истории. Есть те, кто хочет самим себе что-то доказать. Есть те, кто раньше в городские квесты играли и в самом деле хорошо знают город, поэтому способы помочь. Есть те, кто не умеет ничего. Но мы рады всем. У нас 24 направления работы. Очень важны группы, которые занимаются прозвонами больниц и других учреждений, а также те, кто работает с соцсетями: в этом году при их помощи удалось найти мальчика из Новосемейкино и пенсионерку в Самаре.

Полиция и волонтеры просят зимой быть особенно внимательными к пожилым родственникам: регулярно пополнять им счет на телефоне, интересоваться их здоровьем, планами на день и маршрутами передвижения.

В холода, когда температура опускается ниже 25 градусов, «Лиза Алерт» организует ночные патрулирования: волонтеры ездят по улицам, обращая внимание на одиноких людей, которые выглядят потерянными. Так прошлой зимой спали 13 человек, 9 из них серьезно не пострадали, четверым понадобилась помощь медиков, причем один из них был в настолько плохом состоянии и еще чуть-чуть, и мог бы погибнуть.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если пропал человек

112 – этот номер работает даже на телефонах без сим-карты и когда нет связи

8-800-700-54-52 – горячая линия «Лизы Алерт»

8-(846)-278-22-22, 278-22-23 - телефоны дежурной части ГУ МВД России по Самарской области

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