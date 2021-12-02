Где погулять в Самаре: новые красивые места в городе, куда можно сходить в декабре 2021

В Самаре появляются новые места, где можно погулять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро начнут ремонтировать парк Молодежный, в этом году тоже появилось немало прекрасных мест, где можно хорошо провести время. Составили полный их список.

Сад Баланса около филиала Третьяковки

Новая благоустроенная территория появилась около здания бывшей Фабрики-кухни, а ныне – филиала Третьяковской галереи в Самаре. Новое культурное пространство получило название Сад Баланса.

Там сделали новые дорожки, создали дождевой пруд, а также благоустроили сквер памяти борцам революции.

Детская площадка в сквере Фадеева

Относительно недалеко от Сада Баланса обустроили детскую площадку в сквере Фадеева вдоль проспекта Ленина. Там сделали красивые клумбы и дорожки, поставили спортивные площадки, сделали беговые дорожки и целый детский городок в космической тематике.

Там можно погулять, посидеть на лавочке, побегать, поиграть в футбол или баскетбол и даже попрыгать на батутах. И если днем батуты заняты детьми, то вечерами попрыгать приходят и взрослые.

Площадь у музея «Самара Космическая»

Между двумя описанными локациями располагается музей «Самара Космическая». И привлекает он не только уникальной ракетой, кстати, единственной вертикально установленной в Европе, но и пространством около памятника конструктору Дмитрию Козлову.

Памятник установлен на площади Козлова, где есть лавочки, всякие арт-объекты в космической тематике, а также открывается красивый вид на проспект Ленина. Кстати, скоро около музея начнут строить планетарий.

Крымская площадь

Крымская площадь находится на пересечении улицы Урицкого и проспекта Карла Маркса, рядом со зданием Шестого кассационного суда. Свое название площадь, ранее носившая имя революционера Моисея Урицкого, получила в 2015 году в годовщину присоединения Крыма к России.

На площади имеются архитектурные композиции, напоминающие символы Крыма – Ялтинский маяк, Воронцовскую ротонду и мозаичное панно с очертаниями полуострова. Там царит атмосфера курортного города, а на лавочках-шезлонгах можно погреться на солнышке почти как на море.

Вертолетная площадка

Обновленная вертолетная площадка находится в поселке Управленческий. С площадки открывается шикарный вид на Волгу и Жигулевские горы, который раньше сам по себе притягивал многих любителей прекрасного, а теперь там еще и появилось новое красивое пространство. Недавно, кстати, площадка стала победителем престижной премии.

Сейчас там есть прогулочные дорожки, детские игровые зоны, лежаки, навесы и качели. Все это привлекает самарцев из любой точки города, туда едут, не взирая на удаленность локации.

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