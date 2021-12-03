Традиция быть рядом: среди молодежи АО «Транснефть - Приволга» набирает обороты волонтерское движение

Молодые специалисты желают юным землякам скорейшего выздоровления. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

В АО «Транснефть - Приволга» набирает обороты волонтерское движение среди молодых специалистов. Ребята сами инициируют и проводят благотворительные и экологические акции.

Предприятие, благодаря которому нефть и нефтепродукты «путешествуют» по стране - с месторождений к заводам, от заводов к потребителям - занимается благотворительной деятельностью постоянно. АО «Транснефть - Приволга» помогает детям и ветеранам, учреждениям культуры и здравоохранения. Только в этом году благодаря нефтепроводчикам в Самаре в новом реконструированном здании распахнул двери Театр кукол, а больницы получили дорогостоящее оборудование для ковидных госпиталей.

То, что на благие цели расходуется часть бюджета всей компании, не мешает сотрудникам организовывать добрые дела и самостоятельно, в качестве волонтеров. Например, каждый может внести свой вклад в сбор подарков сиротам или ветеранам. Другой вариант помощи - донорство, кровь больницам нужна всегда. Большой популярностью у добровольцев пользуются экологические акции - в преддверии каждого субботника в назначенный час у автобуса ждет целый отряд. И во всех благих делах молодые специалисты - недавние выпускники вузов - неизменно являются движущей силой.

Субботники для волонтеров АО «Транснефть - Приволга» - обычное дело. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Подарки и настроение - детям

Молодежь не жалеет физических и моральных сил на волонтерскую работу. Не считаясь с личным временем, они готовы ехать за тридевять земель, чтобы помочь ветеранам, детям и даже животным. В этом году работа продолжалась, несмотря на сложную эпидситуацию.

Долгая дружба связывает аппарат управления и Самарский филиал АО «Транснефть - Приволга» с воспитанниками интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в городе Чапаевске. Молодые специалисты едут в гости не с пустыми руками - предварительно собирают заявки от детей, чтобы подготовить нужные и желанные подарки. Нефтепроводчики устраивают праздники для мальчишек и девчонок регулярно: летом - ко Дню защиты детей, осенью - ко Дню знаний, и, конечно, зимой - под Новый год. Как раз сейчас молодые специалисты всех филиалов предприятия готовятся нарядить «Елки желаний», чтобы исполнить заветные мечты десятков ребят.

Еще одно место, куда молодые волонтеры приходят регулярно, - отделение онкологии, гематологии и химиотерапии детской областной больницы им. Ивановой. Здесь юноши и девушки устраивают совместные акции с программой «Прикосновение». В этом году дважды приезжали с подарками, чтобы помочь выздоровлению юных пациентов.

Подарки для детей на предприятии собирают всем коллективом. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Почет и уважение - ветеранам

Чувствуют заботу молодого поколения и ветераны предприятия, особенно во время пандемии. Но самые почетные адресаты - ветераны Великой Отечественной войны. В этом году они получили на 9 мая в подарок праздничное настроение: ребята устроили под их окнами настоящие полевые концерты. Участники военных событий словно окунулись в свою фронтовую молодость - нефтепроводчики приезжали на реконструированной боевой машине 40-х, в солдатской форме, и пели главные песни - «Катюшу», «День Победы», «Венский вальс». Выступления не оставили равнодушными не только ветеранов, но и их соседей - люди выходили во двор, подпевали и танцевали. Каждый ветеран на память получил индивидуальный календарь, созданный по итогам фотоконкурса молодых специалистов.

В День Победы ветераны получили от молодых нефтепроводчиков трогательный подарок. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Душевных сил волонтеров хватает и на братьев меньших: в этом году ко дню защиты животных нефтепроводчики приурочили поездку в приют для бездомных зверюшек.

- Социальные акции ребята продумывают и организуют сами, - рассказала председатель совета молодых специалистов Валерия Яковлева. - Никого не приходится подгонять и контролировать - каждый член команды сам знает, что и зачем он делает. И для чего - для души, конечно.

Молодые нефтепроводчики много внимания уделяют заботе об окружающей среде - их можно увидеть на акциях по выпуску мальков в реки, субботниках по уборке природных территорий. Новая смена компании «Транснефть» демонстрирует традиционную ответственность, достойную предшественников. Значит, и будущее стратегического предприятия - в надежных руках.