В Самаре озабочены качеством питьевой воды: советы эксперта по ее дополнительной очистке

Примерно 12% из них не соответствуют санитарным нормам, свыше 1,5% - микробилогическим. Но это только официальные данные. Основная причина некачественной воды – обветшание водопроводов и комплексов очистки и обеззараживания, построенных 30-50 лет назад. Это приводит к тому, что самарцы приобретают бутилированную воду, так как качеством водопроводной они не удовлетворены. Например, в августе текущего года в условиях сильной жары в магазинах исчезла вся питьевая вода. Как сделать в домашних условиях питьевую воду в Самаре пригодной к употреблению и полезной для здоровья, поговорили с экспертом-биохимиком компании «Барьер».

Бутилированная вода может быть более качественной, чем сырая водопроводная или кипяченая, если она изготовлена проверенными поставщиками. В ином случае, она тоже будет иметь свои недостатки. Во-первых, употребление воды из пластика может стать причиной развития онкологии, особенно, если в условиях аномальной жары стояла под солнцем. Помимо этого, в составе воды из бутылок сотрудники Росконтроля регулярно находят нитраты, примеси тяжелых металлов, токсины. У некоторых представителей рынка бутилированной воды наличие микробов в воде превышает норму в 70 раз. Некоторые производители предлагают полностью обессоленную, слишком мягкую воду, что также вредит здоровью человека.

Согласно исследованиям компании «Барьер», которые проводились в Самарской области в процессе подготовки «Карты воды», водопроводная вода в Самаре действительно оставляет желать лучшего. Например, в ней значительно превышены показатели цветности – 280 при норме в 200. Цветность воды говорит о недостаточном уровне очистки воды, а также о ее плохих органолептических свойствах, что чревато различными заболеваниями. Гуминовые и фульвовые кислоты, содержащиеся в воде с повышенной цветностью, делают ее более биологически активной, за счет чего повышается усвояемость организмом опасных металлов, содержащихся в воде - марганца и железа.

Повышенное содержание солей делает воду в Самаре жесткой. Несмотря на то, что по нормам СанПин она соответствует норме - 4,60Ж при стандарте в 70Ж, - жесткость, превышающая 3,50Ж, гарантирует накипь на бытовых приборах, причем в немалых количествах. Это негативно отражается на амортизации бытовой техники, сокращая ее срок эксплуатации и повышая расход электроэнергии, также на здоровье людей. Жесткая вода ускоряет процесс отложения солей в организме и повышает сухость кожи, что чревато различными заболеваниями: экзема, дерматит.

Еще одним недостатком воды, отягощенной этим металлом, является преждевременный выход из строя бытовых приборов. Накипь, ржавчина, появление коррозии снижают эффективность работы нагревательных элементов бойлеров и стиральных машин, а также повышают изношенность кранов и водопроводных труб.

«Исправить недостатки питьевой воды в Самаре позволит грамотная фильтрация. Помимо того, что с очисткой воды от железа, ржавчины, песка, свинца, бактерий, солей и хлора справится самый простой фильтр-кувшин, так его приобретение позволит самарцам сэкономить на бутилированной воде и позаботиться о состоянии планеты, - отмечает Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании «Барьер». Подбирать кассету к фильтру нужно в соответствии с загрязнениями. Для Самары хорошо подойдут фильтры, смягчающие воду. Такой небольшой, но функциональный фильтр-кувшин способен заменить 350 литровых бутылок воды в месяц или 170 килограммов выброшенного пластика в год. При этом вы будете уверены в качестве воды, которую пьете».