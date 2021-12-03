Куда сходить в Самаре на выходных 4-5 декабря 2021: стендап с девушками-комиками и любовно-детективная комедия

На выходных в Самаре можно сходить в театр. Фото - театр "Самарская площадь"

В Самаре в предстоящие выходные можно сходить на женский стендап, послушать скрипку с оркестром, или посмотреть интересные спектакли о благородных бандитах и непростых семейных отношениях.

В регионе в театры, на концертные площадки и спортивные соревнования пускают только привитых от коронавируса и переболевших со справками или QR-кодами. Но не исключено, что уже в декабре в залы будут пускать больше зрителей.

Женский стендап

5 декабря, воскресенье, КРЦ «Звезда», 19:00

«Женский стендап» на ТНТ стал первой площадкой для женщин-комиков. Девушки шутят о стереотипах семейной жизни, рассказывают смешные истории о замужестве и детях.

На сцене в Самаре выступят Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Белла Малу и другие участницы шоу.

Любовно-детективная комедия «Фен-шуй»

5 декабря, воскресенье, театр «Самарская площадь», 18:00

Спектакль по пьесе Эжена Щедрина и Юрия Каменецкого держит зрителя в напряжении на протяжении всего действия и рассказывает, как чувствует себя мужчина, впервые за 20 лет изменивший жене, да еще и с женщиной, которая как две капли воды похожа на супругу.

Хотя спектакль ставится в театре уже 10 лет, зрительского интереса он не теряет.

Спектакль «Король»

4 декабря, суббота, Самарский дом актера, 18:00

Спектакль поставлен по произведению «Король» из цикла «Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Главный герой Беня Крик, прототипом которого, вероятно, был знаменитый одесский налетчик Мишка Япончик, предстает в образе этакого местного Робин Гуда, который водит вокруг пальца полицейских, грабит богачей, но никогда не трогает бедняков.

Бандит с кодексом чести, сумевший организовать вокруг себя преступное сообщество и держать его под контролем, удостоился прозвища Король. Посмотреть на его дерзкие налеты и нравственные поступки можно на сцене Самарского дома актера.

Концерт для скрипки с оркестром

4 декабря, суббота, филармония, 18:30

На сцене самарской филармонии состоится второй концерт абонемента «Современное дирижерское искусство». Управлять симфоническим оркестром самарской филармонии будет главный дирижер Московского молодежного симфонического оркестра Михаил Кирхгофф. Солистом выступит лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского скрипач Гайк Казазян.

Опера «Любовный напиток»

5 декабря, воскресенье, театр оперы и балета, 18:30

Действие развивается в небольшой итальянской деревне в окрестностях Рима. Бедный юноша, безответно влюбленный в богатую молодую особу, из книг узнает, что есть некий волшебный напиток, благодаря которому девушка может полюбить его. В стремлении непременно получить напиток, он покупает у приехавшего шарлатана магический эликсир, который на деле оказывается просто дешевым вином. Приняв порцию «волшебного» напитка, юноша обретает смелость и обращается к возлюбленный, пораженной такой дерзостью. Чем закончилась история, можно увидеть на сцене театра оперы и балета.

Матч «Крыльев Советов» с московским ЦСКА

4 декабря, суббота. стадион «Солидарность Самара Арена», 15:00

Несмотря на то, что уже наступила календарная зима, а на улицы даже лежит снег, футбольный сезон все еще продолжается. В Самаре «Крылья Советов», которые после своего возвращения в премьер-лигу забрались уже на восьмое место в турнирной таблице, примут московский ЦСКА, который идет лишь немного повыше.

Самарцы в двух прошлых турах не сумели победить «Урал» и «Нижний Новгород» из нижней части турнирной таблицы, а ЦСКА не знает побед в чемпионате страны с конца октября, когда в Москве были повержены как раз самарские «Крылья». После у армейцев была кубковая победа над липецким «Металлургом», а затем – три поражения и одна нулевая ничья.