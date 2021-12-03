Крылья Советов – ЦСКА 4 декабря 2021: прогноз на матч 17 тура РПЛ

В первом круге «армейцы» обыграли самарцев 3:1. Фото: с сайта ПФК ЦСКА.

Прогноз на матч 17 тура РПЛ Крылья Советов – ЦСКА 4 декабря 2021 – 1:1.

В рамках 17 тура в Самаре встретятся два соседа по турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» и ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу, 4 декабря, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

У хозяев идет серия без поражений, сейчас она насчитывает четыре матча. Правда, два последний – с аутсайдерами чемпионата «Уралом» и «Нижним Новгородом» - подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью. В последний раз в РПЛ «Крылья» проигрывали как раз ЦСКА – в октябре. Матч в Москве тогда закончился со счетом 3:1. Самарцы уверенно провели первый тайм, но провалили второй.

У ЦСКА дела идут не так хорошо – поражение в прошлом туре от «Зенита» 0:2, до этого нулевая ничья с «Химками» и два поражения – от «Сочи» и «Рубина». Ситуацию нужно выправлять, матч с соседом по турнирной таблице – отличный повод это сделать.

У ЦСКА и «Крыльев» по 24 набранных очка после 16 туров. Столько же у «Ахмата». Команды делят 6-8 места. Только ЦСКА возглавляет эту группу, а «Крылья» замыкают. Причем до третьего места всего четыре очка, а до зоны еврокубков – одно.

Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «армейцев». Коэффициенты на победу ЦСКА – около 2.3, а на победу «Крыльев» - около 3.15. На ничью дают 3.35 – 3.40.

ЦСКА – фаворит противостояния, однако с «Крыльями» в Самаре будет очень тяжело. Подопечные Игоря Осинькина не раз доказывали, что способны обыгрывать фаворитов («Динамо», «Сочи» и «Краснодар» не дадут соврать) и точно дадут бой «армейцам». Предположу, что матч закончится результативной ничьей.