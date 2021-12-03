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Спорт3 декабря 2021 12:27

Антон Зиньковский вспомнил ТОП-10 лучших моментов в Самаре после продления контракта с «Крыльями Советов»

Один из лидеров «КС» дал ностальгическое интервью клубному телевидению
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Антон Зиньковский сыграл за "Крылья" больше 100 матчей

Антон Зиньковский сыграл за "Крылья" больше 100 матчей

Фото: скриншот

На минувшей неделе стало известно о том, что «Крылья Советов» наконец-то продлили контракт с одним из своих лидеров — Антоном Зиньковским. Атакующий полузащитник останется в команде как минимум до 2024 года. Антон, который в этом сезоне также провел 100-й матч за волжан, дал интервью клубному телевидению «КС» и вспомнил свои самые трогательные моменты в самарском коллективе.

Первая фотография в «Крыльях»

— Это еще даже не в «Крыльях». Я тогда не мог представить себя в новой команде. Подписание контракта проходило в отеле в Москве. Смешанные эмоции, первый переход в топ-клуб, клуб РПЛ. Сильная команда, с хорошими футболистами, Сергей Корниленко, Рыжиков и много-много еще ребят. Ребята мне помогали адаптироваться. Я с первого сбора в Абу-Даби влился в команду. Мы тогда вместе с Тимохой (Артем Тимофеев, экс-игрок «КС») еще пришли, хорошо общались. Приятное время — и до этого, и сейчас. Было важно попасть в такую команду. Я хотел оставить частичку себя в ней — так и получилось.

Дебют за «Крылья» — в матче с «Локомотивом»

— Когда меня выпустили, я попытался выбить мяч, ногой воткнулся в землю, ковырнул на полтора метра — крота вскопал. Мяч укатился, его отобрали, естественно. Все надо мной потом ржали «Прикольный пас отдал первый». Это было самое смешное с этой игры. А так, я еще не понимал, где я и что делать. Времени тогда было мало. Соперник был интересный.

Гол в ворота «Рубина» 12 апреля 2019 года

Это, наверное, самый классный мой момент за «Крылья». Гол «Рубину» после которого «433» (Один из самых популярных Instagram-каналов про футбол), все выложили этот гол, все писали «пушка Зиньковского». Правда, почему-то потом только в ФНЛ было таких еще пару голов. В Премьер-лиге не было такого пока. Думаю, самое приятное событие того времени. Когда я забил этот гол, все мне написали — все, кто только можно. Впечатления были нереальные. Этот гол признали чуть ли не самым красивым голом всего чемпионата. За это вдвойне приятно. Еще бы статуэтку какую-нибудь вручили — было бы тоже круто. Но тогда еще ничего не вручали, поэтому ничего страшного.

Смена имиджа

— Просто решил так сделать. Когда-то в «Чертаново» часть волос покрасил, мне понравилось. Потом решил полностью покраситься — даже сейчас чуть-чуть осталось. Скоро снова покрашусь, что делать? Просто прикольно, изменить имидж, пока есть возможность. Хотя я думал, что в 30-35 я уже такого не сделаю. А Сережа Рыжиков показал, что можно покраситься и в 40, в 39 он по-моему покрасился. Может и я покрашусь в 39.

Единение с болельщиками в 2019 году

— У нас тогда тяжелый период был. Мы не очень играли. Еще и в Кубке вылетели от «Торпедо». Я помню, что отдал майку кому-то из болельщиков. В «Крыльях» очень сильно болеют за клуб, сильно переживают все, весь город. Это приятно, но это и ответственность конечно. Когда клуб в ФНЛ вылетает, конечно, болельщикам неприятно, многие недовольны. Но в Самаре очень крутые болельщики, они всегда «Крылья» поддерживали, даже в тяжелые периоды. За это им огромное спасибо и пускай чаще и больше народу приходит на стадионы, на матчи. Смотрят везде, поддерживают. В «Крыльях» крутая атмосфера в этом плане, болельщики молодцы у нас.

Поездка в школу-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями г.о. Самары

— Может быть, когда-нибудь мы еще туда съездим. Недавно мне попалась эта фотка в телефоне. Сразу приятные эмоции появились, ощущения теплые. По-моему, мы туда поехали с Вовой Полуяхтовым. Ребята очень крутые, от них так зарядились энергией! Там дети добрые, успели поиграть, поболтать. На мне еще посидели несколько человек. Надо бы еще посетить их, я надеюсь, что у нас получится это сделать.

Победа в первенстве ФНЛ сезона 20/21

— Легендарный момент в наших карьерах. Один из тех, самых приятных моментов, когда ты что-то выигрываешь, достигаешь каких-то высот. Получилось так, что мы вылетели в ФНЛ. Но собрали супер боевой состав, очень крутую команду, что мы сейчас показываем в Премьер-лиге. И за чем мы собрались здесь изначально с Игорем Витальевичем, то мы и получили. Мы хотели выступить везде хорошо — и в Кубке, и в чемпионате. Поначалу это не удавалось.

Потом карьера пройдет, у меня, у всей команды. Будут хорошие воспоминания, что ты выиграл что-то за карьеру. Да, это пока что не РПЛ, но хотя бы ФНЛ. Там тоже не многим удается победить. Если бы мы Кубок смогли выиграть, было бы вообще шикарно. Я знал всех новых ребят в команде, мы играли и во второй лиге, можно сказать, что разрывали там всех. И когда пришли ребята из «Чертаново», я сказал тем, кто было в команде, что они очень хорошие игроки и у нас все получится. Главное, довериться было Виталичу (прим.ред. Игорь Осинькин), что мы и сделали. Все приняли тренера, его требования и сплотили коллектив, стали единым целым, и из-за этого был такой результат.

Финал Кубка России с «Локомотивом»

— Супер крутые эмоции. Перед Кубком я думал, что если мы выиграем — заплачу от счастья. Может быть. Мог и не заплакать. Если проиграем, то ничего страшного, вдруг «Локомотив» будет сильнее. В итоге получилось, что мы проиграли, к сожалению. «Локомотив» наказал нас, чуть-чуть был сильнее. Может, конечно, и не согласится с этим наша команда. Но это спорт, здесь есть победы и поражения. Немного всплакнули все ребята, было на тот момент грустно, но я быстро отошел, потому что понимал, что чуть-чуть где-то нам не хватило, но не первый и не последний наш финал вместе. Надеюсь.

20 сентября 2021 года — попадание в расширенный список сборной России

— Я рад был, конечно. Когда родители звонят и говорят «Уау, расширенный список!» — это круто. Понимал, что это расширенный список, тяжело будет попасть, но очень обрадовался. Причем, когда мы это узнали, мы дома сидели кушали с Камиллой, мне написали с «Найка» поздравления. Я офигел в этот момент! Потом понял, что расширенный список, могут вызвать, могут не вызвать. В итоге не вызвали, но это море положительных эмоций и еще больше работы. Надо показывать результат и когда-то этот вызов придет. Я жду его. Надо еще больше работать.

30 октября 2021 года, сотый матч за «Крылья Советов» против «Краснодара» на выезде

— Так долго как будто длилось это все. У Горшка (Юрий Горшков, защитник «КС») вон уже 70 матчей за один сезон. Кажется, будто он 500 матчей сыграл. 100 матчей за «Крылья» — это круто. Я надеюсь, что еще многим ребятам удастся покорить эту цифру. Мне очень приятно в таком клубе сыграть столько матчей. Еще бы побольше голов было, но спасибо клубу, спасибо болельщикам, что выбрали меня и поддерживают постоянно. Я попал в Премьер-лигу, на топ-уровень, через «Крылья». Для меня это первая ступень была основная. Клуб меня захотел, принял к себе. Здесь были все мои основные шаги в Премьер-лиге. Это для меня ценно, я люблю «Крылья».

В завершении Антон поблагодарил болельщиков «Крыльев» за поддержку и пообещал, что команда будет стараться радовать поклонников «КС» результатами.

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