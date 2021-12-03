Последние новости в Самаре за неделю 29 ноября - 3 декабря 2021: сбежавший преступник и планы по строительству метро

Самые интересные и важные новости в нашей подборке за неделю

В Самарской области на этой недели из тюрьмы сбежал опасный преступник. Сейчас его ищут, но завершились другие поиски - удалось обнаружить женщину, которая оставила на съемной квартире своего мертвого ребенка.

В областной столице определись, когда начнут строить новую станцию метро «Театральную», а также решили, где и когда поставить памятник известному самарцу Константину Головкину. Эти и другие новости - в нашем обзоре самых интересных и важных событий за неделю.

Преступник сбежал из тюрьмы в Самаре

В Самаре из исправительной колонии сбежал опасный преступник. Мужчина неоднократно был судим, его обвиняли в незаконном обороте оружия, многочисленных кражах и нанесении тяжких телесных повреждений. Он должен был выйти на свободу в марте 2024 года, но, очевидно, решил не ждать еще несколько лет и самостоятельно покинул колонию уже сейчас. Сейчас ведут поиски сбежавшего преступника.

Ходил в самоволку, падок на золото: в Самаре из колонии сбежал опасный преступник (подробнее)

В Самаре нашли женщину, которая оставила своего мертвого ребенка в съемной квартире

Правоохранители обнаружили 41-летнюю женщину, которая оставила свою погибшую дочь на съемной квартире. Женщина, ранее судимая за мошенничество при продаже квартир, находится в больнице, сейчас она дает показания следователям. Мертвого ребенка она оставила в квартире вместе с запиской, в которой сообщала, что «нет больше сил выкручиваться». Сейчас решается вопрос о мере пресечения для матери погибшей девочки.

Убила или сбежала от мертвого ребенка? В Самаре нашли женщину, которая оставила тело дочки на съемной квартире (подробнее)

В Самаре определились, когда установят скульптуру Головкину

В Самаре выбрали дату и место для установки скульптуры Головкину. Памятник известному самарцу, миллионеру, купцу, меценату, первому автомобилисту и в целом разностороннему человеку поставят в день его рождения по старому стилю 17 декабря на улице Ленинградской.

Скульптуру Головкину в Самаре установят 17 декабря 2021 года (подробнее)

Установлены новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Самаре

С 1 января 2022 года в Самаре подорожает проезд. Новые тарифы уже утвердили городские власти. Сообщается, что пересмотр цен необходим, поскольку повышения не было уже два года, при этом подорожали топливо и электричество, а в пандемии существенно снизился пассажиропоток. Проезд подорожает для всех, кроме обладателей социальный транспортных карт.

Мэрия утвердила новые тарифы на проезд в транспорте Самары с 1 января 2022 года (подробнее)

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса возобновляют работу в Тольятти

В Тольятти снова начинают работать мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса. Пункты, в том числе, будут работать в Автозаводском и Центральном районе города. Прививку можно сделать гражданам в возрасте от 18 лет, с собой необходимо взять паспорт. Мобильные пункты будут действовать с 6 по 9 декабря.

В Тольятти вновь заработают мобильные пункты вакцинации с 6 декабря 2021 года (подробнее)

Новый двухэтажный поезд начал курсировать через Самару

Новый двухэтажный поезд начал курсировать по маршруту Оренбург-Москва через Самару. Поезд вместительнее обычного и комфортнее – там есть душевая кабина, детское купе, отделения для крупногабаритного багажа. Планируется, что поезд будет ходить ежедневно.

Новый двухэтажный поезд начал ходить между Оренбургом, Самарой и Москвой с 3 декабря 2021 года (подробнее)

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Самаре в 15-й раз. Суть акции в том, что ребята, оставшиеся без родителей, записывают свои пожелания на карточках и вешают их на елку, которая располагается по адресу, Куйбышева, 44. Любой желающий может прийти, снять карточку, узнать, что хочет ребенок, и передать ему подарок.

Акция «Елка желаний» стартовала в Самаре 3 декабря 2021 года (подробнее)

Станцию метро «Театральная» начнут строить в 1-м квартале 2022 года

Работы по строительству станции метро «Театральная» в Самаре начнут в первом квартале 2022 года. Новая станция будет располагаться на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Ожидается, что станцию построят к 2024 году. Последней из новых станций, появившихся в Самаре, стала «Алабинская». Ранее мы рассказывали, как долго самарцы ждут открытия очередных станций.

Станцию метро «Театральная» в Самаре начнут строить в первом квартале 2022 года (подробнее)