Крылья Советов – ЦСКА 4 декабря 2021: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Субботнюю программу 17 тура Российской премьер-лиги откроет матч в Самаре, где встретятся соседи по турнирной таблице «Крылья Советов» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

У обеих команд по 24 очка после 16 сыгранных матчей, однако «армейцы» опережают волжан по дополнительным показателям и занимают шестое место, «Крылья» - восьмые. Между ними расположился «Ахмат».

При этом до третьего места четыре очка, а до зоны еврокубков – одно.

Статистика личных встреч Крылья Советов – ЦСКА

Статистика на стороне гостей. В 56 матчах, которые команды играли друг с другом, в 30 победы праздновали «армейцы». У «Крыльев» всего 14 побед. Еще 12 матчей закончились вничью.

Последняя победа самарцев была в 2019 году. Тогда на старте сезона 19/20 «Крылья» обыграли ЦСКА в Самаре 2:0, дублем отметился Александр Соболев.

В первом круге этого сезона «армейцы» обыграли волжан в Москве 3:1. «Крылья» уверенно выиграли первый тайм благодаря элегантному голу Ивана Сергеева, однако провалили второй и уступили.

Прогнозы на матч Крылья Советов – ЦСКА 4 декабря 2021

ЦСКА – фаворит встречи, в том числе и у букмекеров. Коэффициент на победу «армейцев» - около 2.3. На победу «Крыльев» дают 3.15, а на ничью 3.35.

Однако некоторые эксперты отмечают, что самарцы дома могут дать бой ЦСКА.

Прямая трансляция матча 17 тура РПЛ Крылья Советов – ЦСКА 4 декабря 2021

Трансляция матча Крылья Советов – ЦСКА состоится 4 декабря 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.