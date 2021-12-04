Самарцы были ближе к победе, но не смогли реализовать свои моменты. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» должны были выигрывать у ЦСКА в матче 17 тура Российской премьер-лиги, однако удача в этот день отвернулась от самарской команды. Волжане проиграли и упустили возможность подняться на четвертое место. Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ Крылья Советов – ЦСКА 0:1, который прошел 4 декабря 2021 года в Самаре.

Команда Игоря Осинькина в очередной раз показала, что ей проще играть с номинальным фаворитом, нежели с командой, которая идет ниже в турнирной таблице. ЦСКА дал «Крыльям» больше пространства, нежели «Урал» или «Нижний Новгород», и самарцы расцвели.

«Крылья» играли первым номером, больше атаковали, имели несколько прекрасных моментов, чтобы открыть счет в матче. Но у «армейцев» на последнем рубеже Игорь Акинфеев. Дважды он вытаскивал, казалось, мертвые мячи.

Сначала Никита Чернов после скидки Дмитрия Иванисени отправлял мяч в угол, потом Роман Ежов после прострела Максима Глушенкова бил вплотную и, казалось, наверняка. Но оба раза чудеса творил капитан «армейцев».

Казалось, что в атаке «Крыльям» все-таки не хватало Ивана Сергеева. Форвард остался в запасе из-за повреждения, которое получил на тренировке. На острие вместо него вышел Глушенков.

У ЦСКА в этом матче был, пожалуй, единственный опасный момент – Чидера Эджуке убежал от защитников самарцев и пробил. Вратарь хозяев Иван Ломаев сложился и вытащил.

Накал страстей был такой, что желтую карточку получил всегда сдержанный главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Наставник самарцев слишком рьяно выражал недовольство по поводу судейства.

Еще один момент первого тайма, который запомнился, не связан с футболом. На 14-ой и 20-ой минутах соответственно трибуны стадиона в Самаре покинули фанаты «Крыльев» и ЦСКА. Сделали они это в знак протеста против массового задержания «армейских» фанатов во время игры с «Зенитом» в Москве.

На второй тайм ЦСКА вышел чуть другим. Более злым и нацеленным на ворота. Однако и «Крылья» упускать преимущество не хотели. Соперники обменивались опасными моментами.

За 25 минут до конца матча Игорь Осинькин решил освежить атаку – на поле вместо Глушенкова и Сарвели вышли Иван Сергеев и Дмитрий Цыпченко.

Самарцы прибавили – стали активнее впереди, прессинг стал агрессивнее. Однако до самого главного – голов – дело никак не доходило.

Зато забить получилось у ЦСКА. Эмиль Бохихен буквально первым касанием открыл счет в матче. Эджуке собрал вокруг себя, казалось, всех защитников «КС» и выдал на партнера. Норвежец в прыжке отправил мяч в пустые ворота – 0:1.

На 80 минуте Антон Заболотный после ошибки Никиты Чернова чуть не удвоил преимущество «армейцев», но Ломаев снова спас свою команду.

«Крыльям» нужно было отыгрываться, но игра самарцев скатилась к тому, чтобы набросить в штрафную и ждать, что произойдет. Обычно такие подачи прерывал Игорь Акинфеев.

Вратарь ЦСКА, которого признали лучшим игроком матча, в итоге и принес «армейцам» эту победу, не дав волжанам реализовать свои моменты.

В заключительном туре этого календарного года «Крылья» сыграют дома с «Рубином», а ЦСКА – с «Арсеналом». Обе встречи пройдут 11 декабря.