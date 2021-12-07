Энергетики вручили награды самым добросовестным клиентам в Самарской области

В Самаре подвели итоги акции «Надежный партнер-2021», которую в этом году впервые провел Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В Самаре подвели итоги акции «Надежный партнер-2021», которую в этом году впервые провел Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Самых добросовестных партнеров отметили специальными премиями в честь 10-летия компании.

Как рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов, премия стала хорошей возможностью поблагодарить добросовестных клиентов, которые в полном объеме и своевременно оплачивают счета, чем вносят значимый вклад в развитие региона.

- Мы закладываем сейчас основу взаимоотношения с нашими клиентами. У нас очень много хороших клиентов, и это хочется отметить и поблагодарить их за достойную и кропотливую работу, - отметил Григорий Чернов.

Среди компаний, которые отметили специальными премиями, были представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. В общей сложности в рамках премии «Надежный партнер» энергетики отметили 30 добросовестных предприятий и организаций.

«Плодотворное сотрудничество с «Т Плюс» стимулирует нас становиться лучше. Это надежные партнеры, которые быстро решают все возникающие вопросы. Мы ведем с энергетиками совместную работу по модернизации сетей, запуску отопительного сезона, используем новые технические решения. Работать с ними очень комфортно», - отметил главный инженер ПАО «ОДК-Кузнецов» Олег Гусев.

Среди компаний, отмеченных наградами, были и некоммерческие организации. Памятную статуэтку получила Директор АНО «Планета детства «Лада» Ольга Корабельникова. Она отметила важность своевременных платежей для организации с тысячами маленьких воспитанников: «статья расхода нашей организации «Оплата коммунальных услуг» приоритетна». Также она отметила, что Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» является компанией, которая слышит своих партнеров и идет навстречу, что доказала ситуация во время локдауна. «Нас услышали даже в то сложное время, когда мы оказались неплатежеспособны», - сказала Ольга Корабельникова.

В ходе проведения мероприятия также были отмечены финалисты акции «Лучшие УК и ТСЖ-2021». В этом году в число победителей вошли 10 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, работающих в Самарской области. Всего в конкурсе-2021 приняли участие 53 обслуживающие организации региона.

Управляющая жилищным кооперативом Ольга Каштанова отметила важность своевременных платежей и доверительных отношений с компанией. «Мы стараемся платить своевременно, потому что горячая вода и отопление очень актуальный вопрос для нашего региона», - сказала она и поделилась, что награда стала полной неожиданностью, а оказаться в числе лучших клиентов было очень приятно.

Григорий Чернов отметил, что деловая премия «Надежный партнер» - это возможность сказать «спасибо» самым добросовестным и ответственным клиентам. Также она стала отличной возможностью ближе познакомиться со своими клиентами и партнерами и обменяться положительным опытом и идеями по дальнейшему взаимодействию.