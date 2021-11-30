Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта «Производительность труда»

ВИС-Авто участвует в национальном проекте Фото: Максим ВЕБЕР

С 2019 года в Самарской области успешно реализуется национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В рамках региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» установлено 14 показателей, во всех на данный момент установленные значения уже достигнуты.

По рейтингу, который ведет ФЦК, Самарская область занимает 3 место.

Основные плановые показатели в 2021 году оказались перевыполнены. 112 предприятий области являются участниками нацпроекта, при установленном значении плана в 97 организаций. На 82 предприятиях проекты по повышению производительности труда завершены с хорошими показателями.

Таким образом, план выполнен на 115.5%. В 2022 году количество предприятий участников национального проекта планируют расширить как минимум до 121.

В национальном проекте приняли участие предприятия из разных отраслей экономики. Это обрабатывающие производства – 72 ед. (65%), сельское хозяйство и пищевая промышленность – 18 ед. (16,3%), строительство – 7 ед. (6%), транспорт и логистика – 5 ед. (4,5%), торговля – 7 ед. (5%), ЖКХ и водоснабжение – 3 ед. (3%).

Количество сотрудников предприятий и региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, в 2021 году планировалось увеличить до 1105 человек, при этом достигнутые показатели в 1552 человека говорят о перевыполнении плана на 40.5%.

— Эта сертификация — оценка нашей работы. Мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из ФЦК. Сертификация ежегодная, и нам всегда есть над чем работать, совершенствовать свои навыки и экспертность, — отметил руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.

Регион одним из первых включился в нацпроект. Множество крупных и небольших организаций участвует в проекте с самого начала и улучшили свои показатели.

Благодаря технологиям бережливого производства, множество компаний Самары и области улучшают производительность труда Фото: Максим ВЕБЕР

Помимо очевидной выгоды от улучшения производительности труда, участники проекта получали стимулирующие меры поддержки. К примеру предприятия получали льготный займ из Фонда развития промышленности под 1% годовых на срок до 5 лет. За 2019-2020 гг. получены льготные займы из федерального и регионального ФРП в объеме 350 млн.руб.

Стоит отметить, что на региональном уровне для предприятий-участников проекта были введены дополнительные меры, а именно инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. По данным налоговой службы за 2020-2021 г. 15 предприятий-участников нацпроекта применили налоговый вычет на сумму 299,6 млн.руб.

— На сегодня 112 предприятий области являются участниками нацпроекта, при установленном значении плана в 97 организаций. На 84 предприятиях проекты по повышению производительности труда завершены с хорошими показателями, — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

В июне Самарская область получила награду за информационное сопровождение реализации национального проекта «Производительность труда».

В августе РЦК Самарской области прошел ежегодную сертификацию, набрав 11 баллов из 11 возможных. Коллеги из ФЦК высоко оценили работу Регионального центра компетенции.

— Освещение результатов национального проекта в СМИ очень помогает в нашей работе, — говорит генеральный директор Федерального центра компетенции Николай Соломон. — Из-за информационного информирования больше предприятий узнают о национальном проекте и принимают в нем непосредственное участие.

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона. Самарская область может стать лидирующим регионом страны по скорости роста производительность труда благодаря Стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора.

Самарская область занимает 3 место по повышению производительности труда среди субъектов РФ по итогам последних 9 месяцев 2021 года. Первое место занимает Свердловская область, далее с небольшим отставанием идет Нижегородская (всего в национальном проекте участвует 40 регионов страны).