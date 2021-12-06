«В толпе вижу знакомое лицо»: как полицейские рейды помогают самарцам завязать с наркотиками

В 2021 году полицейские регулярно изымали в барах, ресторанах и клубах Самарской области наркотики Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Несмотря на пандемию, 2021 год был богат событиями. В том числе – закрытыми вечеринками, где самарцы веселились от души, забывая про тяготы санитарных ограничений. Громкая музыка, алкоголь льется рекой, в туалетах да под столами передается «кое-что еще». Веселье заканчивается приездом полиции и спецназа. В день образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России мы расспросили о деталях операций того, кто их организовывал. Андрей Зебров - старший оперуполномоченный по особо важным делам УНК ГУ МВД России по Самарской области, наркоманов в толпе он видит сразу, заранее знает, что они ему скажут и как будут вести себя дальше. Но и бывалого опера можно удивить. Рассказываем, как.

Растворились в толпе

Рейды по увеселительным заведениям полиция всегда проводила регулярно. Но такого числа выездов, как в этом году, даже бывалые припомнить не могут. В чем дело? Все просто: больше изъятий – больше проверок.

Одной из самых громких во всех смыслах операций стала мартовская вечеринка в караоке-ресторане на ул.Лесной в Самаре.

Во время полицейской проверки посетители клубов сразу вспоминают про то, что им срочно нужно в туалет и домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- Это было очень масштабное мероприятие. Люди туда ехали буквально со всей России. Зашли и мы. Наш отдел, плюс ОМОН, отряд специального назначения «Гром», кинологи, участковые уполномоченные, ПДН, прокуроры и райадминистрация. Казалось бы – толпа народу. Но мы буквально растворились среди тех, кто там был, - вспоминает Андрей Зебров в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Работают полицейские по стандартной схеме: зашли, заблокировали входы-выходы, познакомились с администрацией заведения, представились посетителям, запустили служебную собаку. В этом время начинается массовый сброс – если у кого-то что-то есть, то «запрещенка» будто бы сама собой падает на пол – поди разберись потом, чье это. Еще посетители резко вспоминают, что им нужно в туалет и домой, где их в одиночестве ждут несчастные малолетние дети.

Схема стандартная, на нее уже давно никто не «ведется». Пока страждущие рассказывают «басни», полицейские делают свою работу: все, что уронили – поднять, всех подозрительных – «просветить»: если зрачок на свет не реагирует – добро пожаловать в машину, едем на медицинское освидетельствование. Отказ не освобождает от ответственности. Штраф за немедицинское потребление наркотиков – 4-5 тысяч рублей, альтернатива - административный арест на срок до 15 суток. Так себе удовольствие, в общем.

«Запрещенка» будто бы сама собой падает на пол – поди разберись потом, чье это Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Знакомые все лица

В ресторане на ул.Лесной в Самаре изъяли 20 грамм различных наркотиков (мефедрон, амфетамин, марихуана – именно они в ходу у тусовщиков всех возрастов), 6 человек от медосвидетельствования отказались, еще у 12 состояние наркотического опьянения подтвердили специалисты.

Следующий выезд был в Тольятти – бар в Автозаводском районе славился своими коктейлями и закрытыми вечеринками (пандемия как-никак). Когда местные чиновники, которых полицейские пригласили поучаствовать в рейде, увидели, что творится внутри, были, мягко говоря, удивлены.

«Улов» - 8 грамм «сброшенных» наркотиков, 7 «отказников» и 4 подтвержденных факта употребления наркотиков.

Подобных мероприятий сотрудники УНК в этом году провели десятки в разных городах и районах области. В том числе «заезжали» на фестиваль электронной музыки, который проходил летом под Тольятти (там задержали шестерых).

Один из тусовщиков, дважды попавший в число задержанных, в итоге с наркотиками завязал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- Такие рейды – очень хорошая профилактика, - констатирует Андрей Зебров. – Люди как-то не задумывались о том, что подобное возможно. А тут мы приходим на одну вечеринку, забираем оттуда нескольких человек, суды в выходные не работают, так что приходится под административным арестом посидеть. Через какое-то время приезжаем на другое мероприятия – а там знакомые все лица. История повторяется. В итоге один молодой человек настолько «устал» от этого всего, что пообещал бросить. И ведь удивил – правда бросил, ведет здоровый образ жизни.

Все под крышу

Если летом народ «тусуется» больше на свежем воздухе, то с наступлением холодов веселье перемещается в помещения. Те, кто пообеспеченнее, собираются в клубах, наркоманы «попроще» - в квартирах.

- Почти каждый день нам поступают сигналы в стиле «Мой сосед нигде не работает, но живет обеспеченно и каждое утро уходит куда-то с чемоданчиком», - рассказывает Андрей Зебров. – Примерно половина из них обоснована. А уж если приходит коллективная жалоба на наркопритон – то тут, скорее всего, все правда.

В этом году полицейские возбудили 31 уголовное дело по факту содержания притона Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Верные признаки притона: в дом то и дело ходят подозрительные люди, в подъезде лежат упаковки от шприцов (или сами шприцы), пустые обрезанные бутылки. Некоторые соседи, правда, путают кальяны с «запрещенкой», но тут уж, наверное, лучше «перебдеть».

В этом году полицейские возбудили 31 уголовное дело по факту содержания притона. Чаще всего там потребляют героин и разнообразные соли. Последние – тоже внутривенно. В Тольятти и вовсе остались дезоморфинщики, которые варят печально известный «крокодил», от него человек гниет заживо.

Задокументировать притон сложно, но возможно. И в большинстве случаев наркоманы лишнего внимания к своей персоне не любят, а потому съезжают. Счастливые жители освобожденного подъезда потом присылают в облМВД благодарности.

Счастливые жители, которые избавились от наркотиков в своей жизни, потом присылают в облМВД благодарности Фото: ГУ МВД России по Самарской области

КОНКРЕТНО

Куда сообщать о наркотиках:

- 020 (102) – с мобильников

- 8-(846)-278-22-22, 278-22-23, дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области

- 8-(846)-278-08-03 - прямая телефонная линия с руководством Управления по контролю за оборотом наркотиков (каждый понедельник с 15:00 до 18:00)

- 8-(846)- 278-08-18 – пятый отдел УНК ГУ МВД России по Самарской области, сюда можно сообщать информацию о наркопритонах и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков в клубах, барах, ресторанах и др.

- 63.мвд.рф - официальный сайт облМВД, через сервис «Прием обращений».