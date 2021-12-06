Последние новости в Самаре за выходные 4-5 декабря 2021: успешный запуск «Союза» и поражение «Крыльев»

В Самаре начали украшать вертолетку, «Союз» вывел новые спутники на орбиту, а «Крылья» уступили ЦСКА

В прошедшие выходные в Самаре поймали беглого преступника, которые рассказал, что сбегать-то и не планировал, но сделал это, раз появилась такая возможность.

«Крылья Советов» в Самаре не смогли победить ЦСКА, уже в третьем матче подряд не сумев добыть победу.

Самарская ракета вывела на орбиту европейские спутники, в то время как бывшие высокопоставленные руководители РКЦ «Прогресс» получили длительные сроки заключения. Эти и другие новости - в нашей подборке за выходные.

Александр Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о городских проблемах

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о болевых очках в жизни города. Парламентарий ответил на вопросы о гололеде, общественном транспорте, обсудил вопросы исторического поселения, а также оценил перспективы строительства крематория.

"Город курорт превращают в город-каток": Александр Хинштейн - о проблемах с гололедом, бездомными собаками и людьми (подробнее)

В Самаре поймали беглого преступника

В Самаре поймали преступника, который несколькими днями ранее сбежал из колонии. Как он сам рассказал, сбегать он в общем-то и не планировал, но сделал это, раз уж появилась такая возможность. Покинув здание колонии через окно, он добрался до Безенчука на такси, которое ему оплатила любовница.

Любимая оплатила такси: беглый заключенный из Самары рассказал, как ему удалось вырваться на волю (подробнее)

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА

Самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе принимали московский ЦСКА. Самарцы уступили со счетом 0:1. Этот матч стал уже третьим подряд, в котором «Крылья» не могут одержать победу. В турнирной таблице российской премьер-лиги волжане пока идут на восьмой строчке.

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА 0:1 в матче 17 тура РПЛ (подробнее)

Самарская ракета успешно стартовала с космодрома Куру

В выходные состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б», которая вывела на орбиту европейские навигационные спутники. Ракета производства РКЦ «Прогресс» разработана специально для коммерческих аппаратов с космодрома Куру.

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру (подробнее)

Вертолетную площадку украсили новогодней иллюминацией

Обновленной вертолетной площадке придали новогоднего настроения - там появилась праздничная иллюминация. Украшать территорию продолжают, вскоре там появятся гирлянды, светящаяся бахрома и многое другое. Вертолетная площадка остается очень популярным место у самарцев, теперь есть повод съездить туда еще раз.

Появились первые фотографии работающей новогодней иллюминации на Вертолетке в Самаре (подробнее)

Самарцы не верят, что пандемия скоро закончится и не доверяют общественному транспорту

Сервис городской мобильности Ситимобил представил результаты опроса, по итогам которого выяснилось, что 20% самарцев не верят в скорое окончание пандемии и в сложившихся условиях перестали доверять общественному транспорту. Как выяснилось, жители города стали чаще делать выбор в пользу индивидуального транспорта – личные автомобили, такси или самокаты.

20% самарцев не верят, что пандемия закончится в ближайшее время (подробнее)

Бывшие топ-менеджеры «Прогресса» получили длительные сроки заключения

В Самаре вынесли приговор двум бывшим высокопоставленным руководителям РКЦ «Прогресс» Светлане Кириллиной и Сергею Тюлевину. Бывших начальника управления финансами и первого заместителя гендиректора признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Каждый приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

18 лет колонии на двоих получили бывшие топ-менеджеры РКЦ «Прогресс» (подробнее)