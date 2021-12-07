Губернатору Оренбургской области Денису Паслеру прочат отставку. Что говорят эксперты

Некоторые политологи прочат оренбургскому губернатору Денису Паслеру отставку. Фото: https://orenburg-gov.ru/

Губернатору Оренбургской области Денису Паслеру прочат отставку. О такой перспективе заявили сразу несколько авторитетных политологов и журналисты российских СМИ. В качестве возможных причин предполагаемой отставки политологи называют проблемы в управлении регионом и конфликты между оренбургскими элитами. Однако официально власти Оренбургской области эти слухи опровергают,.

Репутационные риски

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов повторно включил Оренбургскую область в еженедельный рейтинг негативных репутационных кейсов губернаторов страны. Рейтинг публикуется в телеграм-канале политолога. В середине ноября Орлов отдал Денису Паслеру четвертое место среди пятерки губернаторов с наибольшими репутационными рисками. Политолог отметил усиление конфронтации между местными промышленными элитами и предрек дальнейшее усиление критики губернатора.

- Ранее акцент в критике Паслера делался на проводимой им пиар-кампании и отсутствии интереса к решению региональных проблем, - пояснил политолог. – А сейчас в Оренбургском регионе говорят о значительном коррупционном факторе при формировании регионального бюджета.

Повышенное внимание силовиков

Прогнозы оправдались. В рейтинге негативных репутационных кейсов глав регионов, опубликованном 6 декабря, Денис Паслер поднялся с четвертой на вторую строчку. На этот раз Дмитрий Орлов обратил внимание на урон, который оренбургскому губернатору наносит внимание силовиков к членам его команды.

- Команда Паслера действительно находится в фокусе внимания силового блока, - говорит Дмитрий Орлов. - Об этом свидетельствуют, например, недавние обыски в доме министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития области Натальи Ибрагимовой, близкой к Паслеру.

Также среди оренбургской общественности по-прежнему критикуют бюджетную политику губернатора и коррупциогенную составляющую в его манере руководства регионом. Эту критику политолог связывает с активностью местных промышленных элит.

О снижении популярности и политической устойчивости Дениса Паслера говорит и политтехнолог Евгений Минченко («Минченко Консалтинг»). В его декабрьском рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» Паслер занял восьмую строчку по ПФО, потеряв сразу четыре пункта. Исходя из этого Евгений Минченко предположил возможность отставки главы Оренбургской области досрочных выборах в регионе.

Исключили из президиума Госсовета

В середине ноября Президент РФ Владимир Путин исключил Дениса Паслера из президиума Госсовета страны. По информации анонимного телеграм-канала «Незыгарь», поводом стало состояние системы здравоохранения: Оренбургская область входит в пятерку российских регионов по уровню смертности от коронавируса.

Также возмущение общественности Оренбурга вызывают планы губернатора по приватизации местных аэропортов. Об этом написали в телеграм-канале «Незыгарь», здесь же намекают на возможный конфликт и бизнес-интересов.

Метит в Москву?

Как говорят политологи, негатив и у жителей региона, и у элит вызывает невнимание губернатора к регулярным управленческим процессам в области. Сейчас заняты не все позиции в региональном министерстве.

По слухам, оренбургский губернатор собирается перейти на работу в федеральный центр. Однако в самом правительстве Оренбургской области слухи о возможной отставке Дениса Паслера и его переходе на работу в федеральные структуры не подтвердили. Как заявили в правительстве региона, Денис Паслер не озвучивал мыслей о желании покинуть свой пост. Напротив – на ближайшее будущее у него запланировано множество дел и мероприятий. В частности, губернатор занимается вопросами бюджета региона, планирует принять участие в открытии новой площадки компании-инвестора, вручении госнаград и заседании правительства.

Денис Паслер занял пост главы Оренбургской области в марте 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина, в этом же году переизбрался на этот пост с результатом 65,94% голосов.

Денис Паслер родом из Свердловской области, закончил Уральский государственный горный университет. Занимал разные должности в ресурсоснабжающих организациях, был избран депутатом Заксобрания Свердловской области, а в 2012 году был назначен председателем правительства региона. Покинул пост в 2016 году по собственному желанию и перешел на должность председателя правления ПАО «Т Плюс».

За два с половиной года на посту губернатора Денис Паслер запомнился жителям Оренбурга сносом долгостроя на площади Ленина, завершением строительства онкодиспанченра в Орске и началом строительства областной детской больницы. В регион пришли инвестиции. Однако немало вопросов у жителей региона по-прежнему вызывает ситуация с дорогами и системой здравоохранения.