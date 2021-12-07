«Прогулки по Перми» и «Легенда о Каменном царстве» - туристические маршруты Пермского края были представлены в городах России

Сотрудники Центра развития туризма Пермского края рассказали о ключевых направлениях туризма региона.

Пермские туроператоры с 30 ноября по 3 декабря провели презентации маршрутов и представили туристические возможности Прикамья во время роадшоу, охватившего несколько городов России. Центр развития туризма Пермского края рассказывал о ключевых направлениях туризма региона, а турфирмы представляли коллегам актуальные зимние и всесезонные предложения. Всего были презентованы 12 программ по активному, культурно-познавательному и гастрономическому туризму.

В роадшоу приняли участие 8 пермских компаний: «Пермский центр отдыха и туризма», Ural.travel, «Калина», «Друзья Пармы», «Компас», «Доступный Урал», проект «Прогулки по Перми» и кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку».

- Наша компания презентовала сборные туры по Пермскому краю и турмаршрут «Легенда о Каменном царстве», который получил Гран-при премии «Маршрут года 2021», - рассказала директор фирмы Ural.travel Юлия Рочева. – Презентации - это хорошая возможность рассказать о турах с регулярным графиком именно в тех городах, с которыми у Перми есть прямое авиа и железнодорожное сообщение. В результате поездки появились новые партнеры, готовые предлагать наши туры на своих интернет-ресурсах, а также отправлять организованные группы в Пермь по нашим программам. Особый интерес проявили компании Москвы и Ярославля. С самарскими туркомпаниями необходимо провести дополнительную работу и переговоры.