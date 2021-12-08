В России предложили ограничить продажу алкоголя на Новый год. Что об этом думают в Самаре

Ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники — с таким предложением выступил член комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«ДОСУГ НЕ ОСТАВИТ ВРЕМЕНИ НА СПИРТНОЕ»

Ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники — с таким предложением выступил член комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, это важно, потому что некоторые граждане теряют чувство меры. Для того, чтобы новогодние каникулы не превратились в череду чрезмерных возлияний, депутат предлагает проработать с минкультом вопрос о бесплатном посещении музеев, театров, кинотеатров, бассейнов и других культурно-досуговых учреждений. Журналисты «КП-Самара» выяснили, что думают о таких ограничениях в областной столице.

Заместитель председателя Общественной палаты региона Павел Покровский инициативу поддержал. Он считает, что продажа алкоголя вне специализированных магазинов должна быть не только ограничена, но и истреблена вовсе.

— Это однозначно, это факт, особенно если речь идет о малых городах, муниципальных образованиях и селах.С другой стороны, очень приятно, что эта инициатива идет в связке с культурными инициативами. Очевидно, что если досуг будет заполнен культурной содержательной составляющей, то он не оставит времени родителям в первую очередь для того, чтобы злоупотреблять на новогодних каникулах, — считает Павел.

По словам общественника, ограничение продажи алкогольных напитков поможет сберечь здоровье нации. Также он полагает, что запреты в специализированных магазинах, в частности установленные часы по продаже спиртного — преграды, которые находчивые русские люди легко обходят.

Студентка Елизавета Прохорова уверена, что для молодежи походы в культурно-досуговые учреждения важнее культуры пития:

— Я сама алкоголь не употребляю, поэтому на мне это никак не скажется. Но у нас люди, к сожалению, привыкли в новогодние праздники употреблять в немалых количествах. Возможно ограничения, это здравое решение, если его додумать, «докрутить». Полностью запретить? Люди это не воспримут адекватно.

Предложение провести время в музеях и на выставках — хорошая идея по мнению Елизаветы. Она думает, что это позволит сократить количество тех, кто страдает бездельем и из-за этого пьет:

— В основном это молодежь 25-30 лет. Но я не понимаю, почему у нас из крайности в крайность: почему нельзя бесплатное посещение включить в принципе в практику?

«ЛЮБИТЕЛИ ВЫПИТЬ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЯТСЯ»

Президент Самарской региональной общественной организации «Ночной патруль» Виталий Смардаков оценил перспективы возможных ограничений в целом как неэффективные, при этом выразив надежду, что они помогут снизить количество нетрезвых водителей:

— Даже если в официальных магазинах продажа алкоголя будет ограничена, то на той же территории Самары есть магазины, в которых продают алкоголь даже в запрет действующего законодательства, — делится он. — Если мы говорим про временные рамки, то человек, который готов окунуться в бурю эмоций, связанных с употреблением алкоголя, наверное, заранее подготовится.

Смардаков подчеркивает, что с точки зрения безопасности дорожного движения, когда нет возможности приобрести алкоголь, то нет и необходимости ехать за ним. Может быть, это сделает ситуацию на дорогах более спокойной.

— Но в целом, сложно сказать, насколько это будет эффективно. А то, что предлагают открыть какие-то мероприятия, театры, кино, к сожалению, сейчас сложно сказать в связи со сложной эпидемической обстановкой, насколько будет необходимо людей массово собирать в одном месте. Поэтому оставим это на суд наших уважаемых депутатов госдумы и посмотрим, что из этого выйдет, — добавляет наш собеседник.

Будут ли введены дополнительные меры регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, узнаем уже скоро — данный вопрос депутаты Госдумы обсудят на заседании межфракционной рабочей группы 15 декабря.