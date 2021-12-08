«Крылья Советов» представили, как бы участники команды выглядели в СССР. Показываем крутой календарь «КС» на 2022-й год

Игорь Осинькин открывает календарь "Крыльев" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В наступающем 2022 году исполняется 80 лет со дня образования команды «Крылья Советов». Сегодня у этого самобытного коллектива тысячи, а то и миллионы поклонников не только в Самаре, но и по всей России и даже за ее пределами. В честь юбилея клуб решил сделать для своих фанатов шикарный подарок. «КС» подготовили календарь на 2022-й год, который точно понравится любителям футбола. «КП-Самара» показывает, что там интересного.

Проект выполнен в ретро-тематике. Как отмечают в пресс-службе «Крыльев», в советские времена футболисты не только играли, но и имели различные профессии. Именно это и попытались отразить создатели календаря, представив, как бы выглядели участники нынешнего коллектива во времена СССР.

Сергей Корниленко и Валерьян Панфилов Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Получилось действительно круто. На обложке, как и полагается, наставник Игорь Осинькин. Ему не пришлось примерять на себя какой-либо образ, да и зачем — куда же без всеми любимого тренера? Следом мы видим легенд «Крыльев» — спортивного директора Сергея Корниленко и рекордсмена по числу игр за клуб Валерьяна Панфилова.

Иван Сергеев и Максим Глушенков. Январь Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Юрий Горшков и Максим Витюгов. Февраль Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Январь 2022-го открывают форварды Иван Сергеев и Максим Глушенков представлены в образах таксистов. Причем, они не знают ограничений скорости, особенно когда появляются на поле. Юрий Горшков и Максим Витюгов попробовали себя в роли продавцов, которые всегда выберут лучший товар для покупателя и хорошую передачу для партнера по команде.

Иван Ломаев, Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. Март Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. Апрель Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели оказались музыкальным квартетом, прекрасно сыгранным и всегда творческих подходящим к выполнению своих обязанностей. Антон Зиньковский и Сергей Пиняев на этих страницах — комментатор и фотограф, действия которых иногда не оставляют никаких слов — одни эмоции. Прямо как на футбольном поле.

Богдан Овсянников и Денис Якуба. Май Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Дмитрий Кабутов и Дмитрий Иванисеня. Июнь Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Идем дальше, май олицетворяют Богдан Овсянников и Денис Якуба — слесари. За июнь отвечают опытные врачи, капитан «Крыльев» Дмитрий Кабутов и незаменимый центральный полузащитник Дмитрий Иванисеня.

Данил Пруцев и Данил Липовой. Июль Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Сильвие Бегич и Никита Чернов. Август Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Данил Пруцев и его тезка Липовой — инженеры. Не случайно, ведь в команде они отвечают за конструкцию атак. Не обошлось без пожарных. Конечно же, это защитники — Сильвие Бегич и Никита Чернов.

Дмитрий Прищепа и Гленн Бейл. Сентябрь Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Данил Бельтюков и Евгений Фролов. Октябрь Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Легионеры «Крыльев» в календаре — это послы. В данном случае, Белоруссии и Нидерландов — Дмитрий Прищепа и Гленн Бейл. Ярко выглядят и сварщики — Данил Бельтюков и голкипер Евгений Фролов.

Александр Солдатенков и Сергей Божин. Ноябрь Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Роман Ежов и Данила Смирнов. Декабрь Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Обороняющие функции прекрасно выполняют не только огнеборцы, но и милиционеры. У зелено-бело-синих на службе Александр Солдатенков и Сергей Божин. На декабрьском — завершающем участки — расположились маляры — Роман Ежов и Данила Смирнов. Не случайно, ведь им присущи такие важные качества, как элегантность и изящность.

Приобрести календарь можно будет уже на ближайшей игре «Крыльев Советов» в РПЛ против «Рубина» — 11 декабря на стадионе «Солидарность Самара Арена». Появится он и в клубных магазинах.

Добавим, что помощь в реализации этой интересной идее «Крыльям» оказали местная филармония и лично дирижер Михаил Щербаков, Самарский университет им. Королева, академический театр оперы и балета, учебный центр Федеральной противопожарной службы, Архитектурно-строительный институт СамГТУ и печатный дом DSM.