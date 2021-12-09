Всегда рядом: предприятия «Роснефти» поддержали социальные проекты Самарского региона

Большая часть социальных проектов Куйбышевского НПЗ направлена на поддержку детей. Фото АО «КНПЗ».

Строительство ледовых дворцов и детских садов, капитальный ремонт школ и дорог - в губернии свершается немало добрых дел в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «НК «Роснефть». Параллельно с масштабными проектами предприятия нефтяников реализуют не столь крупные, но не менее важные инициативы. Новокуйбышевский, Сызранский, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский завод масел и присадок, «Самаранефтегаз» оказывают адресную помощь сельским и городским учреждениям образования, медицины, спорта, культуры. Этот год не стал исключением.

Место приложения добрых сил - родной регион

Поддержка образования, культуры и массового спорта - важная составляющая социальной политики «Самаранефтегаза». Благодаря поддержке нефтяников в Миновской детской музыкальной школе (Красноярский район) появятся новые музыкальные инструменты, а в селе Челно-Вершины благоустроят территорию мемориального комплекса погибшим в Великую Отечественную войну. Помощь, оказанная национальному парку «Самарская Лука», Жигулевскому заповеднику им. Спрыгина и ГБУ СО «Самаралес» позволит воплотить в жизнь важные экологические инициативы на территории Самарской области. Кроме того, ряд социальных проектов «Самаранефтегаз» будет реализован в Оренбургской области. В их числе капитальный ремонт Могутовской общеобразовательной школы, приобретение светового и звукового оборудование для Нойкинского сельского Дома культуры.

Новокуйбышевский НПЗ поддержал социально-значимые проекты городских учреждений. Благодаря участию предприятия в городе установят памятник труженикам тыла. Совместно с экологической службой Новокуйбышевска заводчане планируют реализовать масштабный проект по озеленению улиц, а приобретение медицинского оборудования для городской больницы поможет улучшить качество диагностических обследований.

Сферы образования и здравоохранения - ключевые аспекты социальной поддержки Новокуйбышевского завода масел и присадок. Помощь будет направлена на укрепление материально-технической базы учреждений. Особое внимание уделят защите нуждающихся категорий населения: ветеранов и инвалидов. Значимая социальная инициатива предприятия - реализация проекта по сохранению памяти о ветеранах Победы.

В этом направлении работает и Новокуйбышевская нефтехимическая компания - предприятие оказало поддержку Новокуйбышевскому городскому обществу ветеранов войны и вооруженных сил в деле восстановления и благоустройства мест захоронения ветеранов ВОВ. Также ННК помогла городу приобрести специализированный автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, а больнице им. Пирогова - медицинское оборудование. Забота нефтехимиков коснулась и маленьких новокуйбышевцев - при поддержке предприятия отремонтируют детский сад «Василек» и укрепят материально техническую базу школы им. А. С. Федотовой, Героя Социалистического Труда, первого директора предприятия.

В зоне внимания - здоровье и образование

Сызранский НПЗ только за последние четыре года помог реализовать 50 социально важных проектов. В этом году средства завода направлены на благоустройство Сызрани, учреждениям образования и медицины.

Значительный вклад нефтепереработчики внесут в благоустройство территории в Юго-Западном районе.

- Речь идет о самом густонаселенном районе Сызрани, - пояснил заместитель главы г. о. Сызрань Алексей Романенко. - Участок проспекта 50 лет Октября - популярная пешеходная зона, вечерами здесь всегда многолюдно. Благоустройство этой площадки давно морально устарело. Поэтому ее преображение крайне актуально. Благодаря поддержке Сызранского НПЗ в следующем году мы увидим здесь пространство, выполненное в едином современном стиле. Появятся дорожки, вымощенные брусчаткой, лавочки, освещение, зелень. Благоустройство охватит и зону остановки общественного транспорта. Традиционно помощь от градообразующего предприятия получила Сызранская городская больница № 2. По словам ее главврача, забота о здоровье земляков находится в зоне внимания завода давно.

Помощь Сызранского НПЗ помогает решить актуальные проблемы города. Фото АО «СНПЗ».

- Нашу больницу связывает с нефтепереработчиками многолетнее сотрудничество, - рассказал главный врач ГБ № 2 г. Сызрани Равиль Гусейнов. - Оно обусловлено исторически. Напомню, до 2006 года Сызранская ГБ № 2 являлась медико-санитарной частью СНПЗ. И шефство завода над больницей никогда не прекращалось. Поддержку мы ощущаем на регулярной основе. Мы приобретали санитарные автомобили, аппараты ЭКГ и УЗИ, лабораторное оборудование. Совершенствовались бытовые условия работы сотрудников. В этом году медики при поддержке нефтепереработчиков намерены укрепить материально-техническую базу реанимационного отделения. Намечена закупка современных функциональных кроватей для пациентов и ряда единиц оборудования. Также, по словам Равиля Гусейнова, будет приобретен специализированный санитарный автомобиль, который позволит перевозить пациентов в клиники Тольятти и Самары. В детской поликлинике № 3 появится высокотехнологичная аппаратура для лечения неврологических патологий.

В СОШ № 4 продолжится оснащение школьных классов современным оборудованием, для обеспечения безопасности учеников смонтируют установку видеонаблюдения.

- В 2020 году в нашей школе открылись центр «Точка роста» и технопарк «Кванториум», - рассказала и.о. директора СОШ № 4 г. Сызрани Светлана Титова. - Здесь ученики осваивают цифровые технологии, занимаются робототехникой и программированием. Для полной комплектации таких уникальных классов крайне нужны мультимедийные доски. Это достаточно дорогостоящее оборудование, приобретение которого стало возможным только благодаря поддержке Сызранского НПЗ.

Помощь от завода получили еще несколько учреждений: детские сады №№ 31, 39 и 66, школа № 33, Губернский колледж и детская школа искусств им. Островского.

Особое внимание нефтяников направлено на систему образования. Фото АО «СНПЗ».

Поддержка, на которую можно рассчитывать

Куйбышевский НПЗ как градообразующее предприятие Куйбышевского района Самары постоянно «держит руку на пульсе» местных социальных учреждений и организаций. Ежегодно помощь от завода получают детские сады, школы, учреждения культуры, Самарский политехнический колледж, Самарский политех.

Благодаря поддержке нефтяников бюджетные учреждения имеют возможность благоустраивать учебные классы, приобретать технику и оборудование для лабораторий, музыкальные инструменты и пособия - все, чтобы дать детям лучшее образование и создать комфортные условия для его получения.

Помощь ощущают и общественные ветеранские организации, например, СРОО «Труженики тыла и ветераны труда», «Общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г. Самара», СГОО «Десница».

Однако участие нефтеперерабатывающего предприятия трансформируется не только в материальные, но и духовные сокровища. Благодаря сотрудничеству КНПЗ и Самарской филармонии дети из малообеспеченных семей получат возможность регулярно ходить на концерты и праздничные представления - абонементы для них будут бесплатными.

- Куйбышевский НПЗ живет жизнью района: он постоянный участник всех социально-значимых мероприятий - от экологических до культурно-просветительских, - отметила заместитель главы администрации Куйбышевского района по социальным вопросам и информационной политике Эмилия Аскерова. - Ежегодно предприятие помогает школам, детским садам, центрам дополнительного образования и культуры, общественным организациям. И его адресные социальные проекты, конечно, имеют для района первостепенное значение.